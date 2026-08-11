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Khoa học

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Khỉ hơn 10kg lao xuống ôm chân người, liên tục đột nhập nhà dân

Hoài Văn

TPO - Một con khỉ nặng hơn 10 kg bất ngờ từ trên cây lao xuống ôm chặt chân người phụ nữ. Sau đó, khỉ liên tục leo mái nhà, đột nhập nhà dân lục lọi đồ ăn, khiến người dân ở phường Điện Bàn (TP. Đà Nẵng) bất an.

Video: Khỉ "đột kích" khu dân cư ở Đà Nẵng gây xôn xao. Video: Hoài Văn

Khỉ táo tợn lao xuống ôm chân

Những ngày qua, tại tổ dân phố Vĩnh Điện, phường Điện Bàn (TP. Đà Nẵng), người dân liên tục bắt gặp khỉ xuất hiện trong khu dân cư. Có lúc, chúng chạy nhảy trên cây, có lúc lại bất ngờ leo lên mái nhà rồi tìm cách đột nhập vào bên trong.

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Hoảng sợ khi bị khỉ bất ngờ ôm chân, chị Tươi té nhào trầy khắp người.

Chị Nguyễn Thị Tươi (34 tuổi, trú tổ dân phố Vĩnh Điện) vẫn chưa hết hoảng sợ kể, cách đây ít hôm, khi ra khu vực chuồng gà thì một con khỉ bất ngờ từ trên cây nhảy xuống, lao thẳng vào người.

“Con khỉ hơn 10 kg bất ngờ nhảy xuống, lao vào ôm chân. Hoảng quá tôi bỏ chạy nên bị ngã, trầy xước khắp người”, chị Tươi kể.

Tưởng sự việc chỉ xảy ra một lần, nhưng những ngày sau đó, con khỉ tiếp tục quay lại. Nó leo lên mái nhà, tìm đường nhảy vào bên trong rồi đi lại, lục lọi đồ đạc, tìm thức ăn.

“Khỉ vào nhà như chốn không người. Tôi sợ quá nên phải đóng cửa quán mấy hôm nay”, chị Tươi nói.

Theo chị Tươi, khu vực phía sau nhà, nơi đặt chuồng gà, thường xuyên xuất hiện khỉ. Một số gà, vịt của gia đình bị thương, thậm chí chết. Chị nghi ngờ những con vật này có thể bị khỉ tấn công.

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Hình ảnh khỉ bất ngờ xuất hiện ở khu dân cư thuộc phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng được người dân ghi lại.

Khỉ vào nhà lục đồ

Không riêng gia đình chị Tươi, nhiều người dân trong khu vực cho biết khoảng nửa tháng nay, khỉ liên tục xuất hiện.

Có thời điểm, khỉ vào nhà lấy thức ăn rồi nhanh chóng trèo lên những cành cây cao. Sự xuất hiện của chúng khiến cuộc sống của người dân bị xáo trộn.

Ông Lương Văn Đức (tổ dân phố Vĩnh Điện, phường Điện Bàn) cho biết nhiều lần bắt gặp khỉ quanh khu vực nhà mình.

“Nó hay xuất hiện vào buổi sáng, chạy nhảy lung tung, có khi lục tìm đồ ăn rồi nhảy tót lên cây ngồi”, ông Đức nói.

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Người dân kể lại việc khỉ liên tục xuất hiện ở khu dân cư.

Theo người dân, con khỉ khá dạn người và xuất hiện bất ngờ. Điều này khiến nhiều người lo lắng, nhất là khi khỉ tiếp cận khu vực có phụ nữ, người già và trẻ em.

Trước tình trạng trên, người dân đã báo sự việc đến chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm.

Theo người dân, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường để ghi nhận tình hình, phối hợp tổ chức vây bắt khỉ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa bắt được cá thể khỉ xuất hiện tại khu dân cư.

Lãnh đạo UBND phường Điện Bàn cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, phường đã cử lực lượng phối hợp với kiểm lâm xuống tận nơi kiểm tra, ghi nhận thông tin.

Địa phương đang tìm hướng xử lý nhằm hạn chế khỉ tiếp tục xuất hiện, xâm nhập nhà dân, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực.

Hoài Văn
#Khỉ #Đà Nẵng #xâm nhập #đột kích #an toàn #kiểm lâm

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