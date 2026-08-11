Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Chiều 11/8, Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến Đại sứ quán Lào (tại Hà Nội) đặt vòng hoa, viếng Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xaysomphone Phomvihane.

Trong không khí trang nghiêm, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư thường trực Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, cùng các đại biểu đã tưởng niệm, bày tỏ niềm thương tiếc sâu sắc trước sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane - người bạn thân thiết, gắn bó của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Trước đó, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã gửi thư tới anh Thongly Sisoulith - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn Thanh niên NDCM Lào.

Thay mặt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Bùi Quang Huy gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane, tới nhân dân và thanh niên Lào. Đồng thời, luôn ghi nhớ và tri ân những đóng góp to lớn của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane cho sự nghiệp phát triển của Lào và mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.