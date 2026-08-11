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Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Xuân Tùng

TPO - Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam dẫn đầu đến viếng, ghi sổ tang Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Xaysomphone Phomvihane.

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Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Chiều 11/8, Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến Đại sứ quán Lào (tại Hà Nội) đặt vòng hoa, viếng Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xaysomphone Phomvihane.

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Anh Nguyễn Minh Triết chia buồn cùng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào và nhân dân Lào.

Trong không khí trang nghiêm, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư thường trực Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, cùng các đại biểu đã tưởng niệm, bày tỏ niềm thương tiếc sâu sắc trước sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane - người bạn thân thiết, gắn bó của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

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Anh Nguyễn Minh Triết ghi sổ tang viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Trước đó, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã gửi thư tới anh Thongly Sisoulith - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn Thanh niên NDCM Lào.

Thay mặt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Bùi Quang Huy gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane, tới nhân dân và thanh niên Lào. Đồng thời, luôn ghi nhớ và tri ân những đóng góp to lớn của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane cho sự nghiệp phát triển của Lào và mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

"Chúng tôi tin tưởng rằng nhân dân và thanh niên Lào sẽ biến nỗi đau thành sức mạnh, kế thừa di sản của đồng chí Xaysomphone Phomvihane, tiếp tục góp sức xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng", anh Huy viết.

Xuân Tùng
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