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Hà Nội hoàn thành xử lý 71 trụ sở xã, phường sau sắp xếp

Trần Hoàng

TPO - Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố đã rà soát, hoàn thành ban hành hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử lý đối với 71 trụ sở xã, phường sau sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy.

Ngày 12/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Vũ Đại Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lãng phí Thành phố - chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ hai.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Tài chính Vũ Duy Tuấn cho biết đến ngày 11/8, trong tổng số 19 nhiệm vụ được giao, Thành phố đã hoàn thành 6 nhiệm vụ, 13 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai.

Riêng với Sở Tài chính, được giao 3 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành công tác Tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của Thành phố. Hai nhiệm vụ còn lại đang được Sở triển khai gồm tập trung xử lý dứt điểm các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách, đầu tư công chậm triển khai và rà soát, tháo gỡ để xử lý dứt điểm các dự án BT đang triển khai dở dang.

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Toàn cảnh cuộc họp.

Liên quan đến các dự án sử dụng đất chậm triển khai, tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Thành phố tăng cường kiểm tra tiến độ, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu đối với trường hợp chậm giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền. Với những dự án đã được cơ quan nhà nước tháo gỡ đầy đủ khó khăn, tạo điều kiện triển khai nhưng nhà đầu tư vẫn không thực hiện, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định, thu hồi nguồn lực đất đai, tránh thất thoát, lãng phí.

Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố đã rà soát, hoàn thành ban hành hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử lý đối với 71 trụ sở xã, phường còn phải xử lý sau sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội - Vũ Đại Thắng - nhận định phần lớn các nội dung trong Kế hoạch 248 thực chất là những nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên của các sở, ngành như xử lý các dự án chậm triển khai, thực hiện kết luận thanh tra, xây dựng quy hoạch, định mức, đơn giá... Tuy nhiên, qua báo cáo cho thấy kết quả thực hiện nhiều nhiệm vụ chưa đạt yêu cầu.

Đối với việc rà soát, xử lý trụ sở, công trình và đất đai sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu tiếp tục kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các xã, phường. Việc rà soát không chỉ giới hạn ở đất thuộc các cơ quan của thành phố mà phải bao gồm cả đất của các cơ quan Trung ương trên địa bàn. Thành phố cần có đầy đủ dữ liệu để kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, đưa toàn bộ quỹ đất vào quản lý, sử dụng hiệu quả.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các địa phương chủ động khảo sát, thống kê, xác định rõ hiện trạng và đơn vị đang quản lý, sử dụng từng khu đất, tránh tình trạng đất bị bỏ hoang, không rõ chủ thể quản lý.

Trần Hoàng
#quản lý đất đai sau sắp xếp hành chính #giảm bộ máy hành chính thành phố Hà Nội #xử lý dự án chậm triển khai và BT #kiểm tra tiến độ và trách nhiệm dự án #quản lý tài sản công và đất đai hiệu quả #Trụ sở dôi dư sau sáp nhập

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