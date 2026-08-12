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Phát hiện thi thể nam giới tại ngầm tràn ở Quảng Trị

Hoàng Nam

TPO - Chiều 12/8, lãnh đạo UBND xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng công an và các đơn vị liên quan đang xác minh danh tính, điều tra nguyên nhân một nam thanh niên tử vong tại khu vực ngầm tràn trên địa bàn.

Khoảng hơn 7h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một nam giới tại khu vực ngầm tràn trên tuyến đường qua thôn Hướng Lộc, xã Tân Lập và trình báo cơ quan chức năng.

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Ngầm tràn, nơi phát hiện thi thể của nam thanh niên.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân không phải người địa phương. Thời điểm phát hiện, nạn nhân được xác định tử vong chưa lâu.

“Thông tin cụ thể về danh tính cũng như nguyên nhân tử vong phải chờ kết luận của cơ quan công an” – bà Hồ Thuý Vinh, Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết.

Những ngày qua, khu vực miền núi phía Nam tỉnh Quảng Trị xảy ra mưa lớn, khiến nhiều sông suối dâng cao, hàng loạt ngầm tràn bị ngập.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, từ ngày 8/8 đến sáng 11/8, một số khu vực ghi nhận lượng mưa rất lớn, trong đó Hướng Lộc 186 mm, Lao Bảo 178,4 mm, Tân Long 175,2 mm, A Dơi 146,8 mm, Thanh 134,8 mm và Húc 132,2 mm.

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Lực lượng chức năng cắm biển và túc trực tại những điểm bị ngập để cảnh báo người dân.

Mưa lớn khiến 13 điểm ngầm, tràn tại các xã miền núi bị ngập, gây ách tắc giao thông. Riêng xã Tân Lập có 5 điểm ngập, gồm các tràn tại thôn Cồn Cheng, Trung Sơn, Ta Xía và các tràn Cu Dừn, Ta Roa thuộc thôn Hướng Lộc.

Ngoài ra, cầu tràn tại khu vực thôn Ba Nang cũ đang sửa chữa bị nước thượng nguồn cuốn trôi, gãy; cống tại khu vực chốt 38 của Bộ đội Biên phòng ở xã Lao Bảo bị sạt lở khoảng 2 m. Một số diện tích lúa và khu dân cư cũng bị ảnh hưởng.

Hoàng Nam
#xã Tân Lập #Quảng Trị #xác minh danh tính #nam thanh niên #ngầm tràn #thi thể

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