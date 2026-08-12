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Pháp luật

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Đề nghị truy tố đối tượng ngụy tạo thành tích 'giúp công an phá án' để hưởng tình tiết giảm nhẹ

Hoàng An

TPO - Đối tượng Nguyễn Hoàng Quân không có thành tích giúp Công an khám phá, điều tra vụ án “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản” nhưng Quân đã sử dụng giấy khen giả để được hưởng tình tiết giảm nhẹ trong vụ án “Tổ chức đánh bạc”.

Ngày 12/8, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hoàng Quân về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật hình sự.

Điều tra ban đầu, xác định Nguyễn Hoàng Quân không có thành tích giúp Công an quận Hai Bà Trưng cũ (Hà Nội) khám phá, điều tra vụ án “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 14/3/2019 tại số 120 Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy. Tuy nhiên, Quân đã sử dụng giấy khen giả để được hưởng tình tiết giảm nhẹ trong vụ án “Tổ chức đánh bạc” theo Bản án số 42/2020/HS-ST ngày 14/10/2020 của TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt Quân 36 tháng tù giam.

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Ảnh minh họa.

Ngày 18/4/2025, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Quân về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Do bị can Quân bỏ trốn nên quyết định truy nã.

Ngày 17/7/2025, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự; tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Quân.

Đến ngày 2/6/2026, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao mời Vụ 6 Viện KSND Tối cao, TAND Tối cao, TAND TP Hà Nội, Viện KSND TP Hà Nội, TAND khu vực 3 và Viện KSND khu vực 3 (Hà Nội) họp liên ngành. Kết quả cuộc họp thống nhất quan điểm đủ căn cứ kết thúc điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt đối với bị can Nguyễn Hoàng Quân về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Ngày 1/7/2026 Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự; quyết định phục hồi điều tra bị can với Quân và nay đề nghị truy tố.

Hoàng An
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