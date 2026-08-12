Thanh tra phát hiện nhiều sai sót về cấp phép tại Sở y tế Lâm Đồng

TPO - Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh này chỉ đạo Sở Y tế thu hồi 22 giấy phép, chứng chỉ, gồm 10 giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; 8 giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và 4 chứng chỉ hành nghề dược.

Ngày 12/8, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết đã công khai Kết luận thanh tra số 69/KL-TTr về công tác quản lý nhà nước trong hoạt động cấp phép tại Sở Y tế, giai đoạn 2023-2025 và các thời kỳ có liên quan.

Nhiều hồ sơ cấp phép có sai sót

Theo kết luận, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế thu hồi 22 giấy phép, chứng chỉ, gồm 10 giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; 8 giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và 4 chứng chỉ hành nghề dược.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng giao Sở Y tế tỉnh này yêu cầu 6 cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm bổ sung kết quả kiểm nghiệm nước theo quy định.

Thanh tra tỉnh đánh giá công tác cấp phép tại Sở Y tế cơ bản được thực hiện trên hệ thống dịch vụ công, trình tự, thủ tục nhìn chung bảo đảm quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra, nhiều hồ sơ còn thiếu sót trong khâu thẩm định, giải quyết và kiểm tra sau cấp phép.

Cụ thể, trong 300 hồ sơ cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, có 34 hồ sơ có biên bản thẩm định bỏ trống phần tổ chức bộ máy, nhân sự; 23 hồ sơ sử dụng biên bản không đúng mẫu và 49 hồ sơ có biên bản không đầy đủ nội dung.



Đáng chú ý, có 14 hồ sơ giải quyết trễ hạn sau thẩm định, trong khi 2 hồ sơ được cấp giấy phép trước khi thực hiện thẩm định.

Phòng khám đa khoa Đà Lạt bị xử phạt 310 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng do có nhiều vi phạm.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng phát hiện 16 hồ sơ yêu cầu cơ sở khắc phục các nội dung liên quan đến phòng cháy chữa cháy, môi trường, kê khai giá nhưng không có tài liệu chứng minh việc khắc phục trước khi cấp phép.

Kiểm tra thực tế 22 cơ sở, Thanh tra tỉnh phát hiện 3 cơ sở vắng người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật; 7 cơ sở có máy X-quang nằm ngoài danh mục chuyên môn kỹ thuật và phạm vi hoạt động đã đăng ký.

Đối với 300 hồ sơ cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, có 20 hồ sơ sử dụng giấy khám sức khỏe sai mẫu, 15 hồ sơ dùng sơ yếu lý lịch không đúng mẫu và 4 hồ sơ sử dụng đơn đề nghị không đúng quy định.

Ngoài ra, 55 hồ sơ có thời gian ký duyệt của lãnh đạo không trùng khớp thời gian cấp giấy phép; 119 hồ sơ không có chữ ký giữa người giao và người nhận trên phiếu kiểm soát quá trình.

Trong lĩnh vực dược, qua kiểm tra 92 hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng phát hiện 31 hồ sơ thiếu giấy chứng nhận sức khỏe. Với 106 hồ sơ cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, có 13 hồ sơ giải quyết trễ hạn.

8 cơ sở vẫn hoạt động khi bị đình chỉ

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng kiểm tra ngẫu nhiên 8 cơ sở từng bị Sở Y tế tỉnh này xử phạt, đình chỉ hoạt động do khám bệnh, chữa bệnh không có giấy phép. Kết quả, cả 8 cơ sở vẫn hoạt động trong thời gian bị đình chỉ.

Tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở này vẫn chưa được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, kết quả trên cho thấy công tác kiểm tra, xử lý vi phạm và hậu kiểm sau cấp phép chưa được thực hiện thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, qua kiểm tra 360 hồ sơ, có 196 hồ sơ ghi thời hạn thẩm định trên phiếu kiểm soát quá thời hạn quy định; 179 hồ sơ có biên bản thẩm định không đánh giá đầy đủ nội dung.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định nguyên nhân chủ quan của những tồn tại trên là công tác tham mưu, thẩm định, kiểm tra, rà soát hồ sơ có lúc chưa chặt chẽ; kiểm tra sau cấp phép chưa thường xuyên, trong khi trách nhiệm của một số cá nhân trong thực thi công vụ chưa cao.

Trách nhiệm được xác định thuộc lãnh đạo, cán bộ các đơn vị của 3 tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông và Lâm Đồng trước khi sắp xếp, tùy từng lĩnh vực và thời kỳ.

Thu hồi hơn 552 triệu đồng tiền phí

Một nội dung khác được Thanh tra tỉnh Lâm Đồng chỉ ra là việc quản lý, sử dụng nguồn thu phí chưa đúng quy định, với tổng số tiền hơn 552 triệu đồng.

Ngay sau đó, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định thu hồi, nộp số tiền này vào ngân sách nhà nước.

Từ những tồn tại trên, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền để xảy ra sai sót; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và hậu kiểm sau cấp phép.

Trước đó, ngày 10/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ tỉnh này triển khai các kiến nghị của Thanh tra tỉnh; giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện. Các nội dung khắc phục phải hoàn thành trong quý III/2026.