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Pháp luật

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Gã đàn ông phi tang xác người tình xuống cầu Thanh Trì sau bữa tiệc ma túy

Hoàng An

TPO - Thấy tình nhân kém 23 tuổi không tỉnh lại sau nhiều ngày sử dụng ma túy, bị can Nguyễn Anh Dũng cuốn băng dính khắp cơ thể tình nhân, nhét vào túi xách chở ra cầu Thanh Trì, phi tang xuống Sông Hồng.

Ngày 12/8, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Anh Dũng (SN 1983, có 6 tiền án, tiền sự, ở phường Kiến Hưng) về các tội “Giết người” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Bị can Trần Văn Nguyên (SN 1991, ở xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Năm 2025, Dũng có quan hệ tình cảm với chị N. (SN 2006). Tối 3/11/2025, Dũng mua 0,2 gam ketamin, 1 gam ma túy đá và 2 viên hồng phiến rồi rủ chị N. sang phòng trọ sử dụng, quan hệ tình dục.

Hai ngày sau, chị N. nói muốn dừng lại, không chơi nữa để về đi làm nhưng Dũng rủ ở lại. Cả hai tiếp tục sử dụng ma túy, nói chuyện, nghe nhạc và đi ngủ, quan hệ tình dục với nhau.

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Cầu Thanh Trì, hiện trường phi tang xác.

Khoảng 13h00 ngày 7/11/2025, Dũng gọi chị N. nhưng không thấy tỉnh liền tát nhiều lần vào mặt, dùng tay ép mạnh lên ngực chị. Cho rằng chị N. đã chết, Dũng hoảng loạn nghĩ cách giấu xác.

Bị can lấy một túi xách màu đen, dùng băng dính quấn vòng quanh người chị N. trong tư thế co hai chân, cho vào túi. Đồ dùng cá nhân của chị được Dũng bỏ vào một túi nilon khác và kéo lê chiếc túi đựng chị N., đưa ra thang máy xuống tầng một.

Tại đây, Dũng bê đặt lên yên xe máy, dùng dây chun buộc lại, chở lên cầu Thanh Trì. Nhân lúc vắng người qua lại, Dũng ném chị N. và túi đựng đồ cá nhân xuống Sông Hồng. Vài ngày sau, người dân ở Hưng Yên đi làm ruộng tại khu vực mép sông Hồng, phát hiện túi đựng thi thể chị N. nên báo công an.

Ngày 12/11/2025, bị can Dũng gọi điện cho Trần Văn Nguyên đến cùng sử dụng ma túy đá, tối cùng ngày bị công an bắt giữ.

Hoàng An
#Ma túy #cầu Thanh Trì #Phi tang xác tình nhân #Tình nhân kém 23 tuổi #Phi tang xác

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