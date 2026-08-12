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Pháp luật

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Phá đường dây tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Nguyễn Tiến

TPO - Bộ đội Biên phòng Tây Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đưa người từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 12/8, Đồn Biên phòng Long Phước, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”, đồng thời bắt giữ hai đối tượng liên quan đường dây đưa người từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

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Đối tượng Phạm Tiến Nghĩa (áo xanh) bị bắt quả tang khi đang tổ chức đưa Nguyễn Trung Kiên nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.
﻿Ảnh: Biên phòng Tây Ninh

Trước đó vào khoảng 20h15 ngày 6/8, tại khu vực cột mốc 160, thuộc ấp Phước Đông, xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Long Phước phối hợp Phòng Nghiệp vụ và Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Phạm Tiến Nghĩa (SN 1980, ngụ xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh) đang tổ chức cho Nguyễn Trung Kiên (SN 2003, ngụ tỉnh Phú Thọ) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

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Đối tượng Nguyễn Chí Quảng cầm đầu đường dây đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam bị BĐBP tỉnh Tây Ninh bắt giữ. Ảnh: Biên phòng Tây Ninh

Từ lời khai và tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Chí Quảng (SN 1983, thường trú xã Mỹ Đức, TP Hà Nội; tạm trú phường Phú Mỹ, TPHCM) là người cầm đầu đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 9/8, lực lượng chức năng đã bắt giữ Quảng để phục vụ công tác điều tra.

Đồn Biên phòng Long Phước đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao vụ án cho cơ quan điều tra tiếp tục xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Nguyễn Tiến
#Tây Ninh #nhập cảnh trái phép #biên phòng #Campuchia #đường dây #quản lý xuất nhập cảnh

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