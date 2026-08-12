Nín thở cảnh bé sơ sinh được giải cứu từ đống đổ nát sau trận động đất Colombia

TPO - Khi trận động đất kinh hoàng mạnh 7,4 độ làm rung chuyển Colombia hôm 10/8, Brian Osorio Zuluaga đã chạy khỏi văn phòng ở Cali và phóng xe máy về nhà. Cảnh tượng một tòa nhà chung cư 5 tầng bị sập đã khiến ông phải dừng lại. "Đó là một khu phức hợp lớn, chiếm trọn cả một dãy phố”, Osorio chia sẻ với CNN.

Trận động đất hôm 10/8 là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở Colombia trong hơn một thập kỷ qua, khiến cư dân tòa nhà La Torres del Limonar và những người sống lân cận phải bỏ chạy xuống đường. Ông Osorio kể lại, rằng "một số người vẫn mặc đồ ngủ, có người khóc lóc, còn những người khác thì bàng hoàng, sửng sốt".

Ông tiến về phía đống đổ nát và bắt đầu hét lớn để tìm kiếm người sống sót, bất chấp những cảnh báo về nguy cơ rò rỉ khí gas.

Đột nhiên, ông ra hiệu cho những người xung quanh giữ im lặng. Một âm thanh yếu ớt vang lên từ đống đổ nát, chỉ khẽ như tiếng thì thầm.

"Có, tôi ở đây. Tôi đang ở cùng một đứa bé”, giọng một người đàn ông đáp lại.

Osorio kể lại việc ông cùng vài người khác bắt đầu dùng tay dọn dẹp gạch đá để tiếp cận hai nạn nhân. Tuy nhiên, một tấm bê tông lớn đã chặn đường.

"Lần đầu tiên, chúng tôi không thể nhấc nó lên nổi”, ông nói. Sau đó, "tất cả chúng tôi cùng hợp sức”.

Tấm bê tông quá nặng để có thể hất sang một bên, và Osorio lo ngại rằng có thể còn những người khác đang bị mắc kẹt bên dưới. Một số tình nguyện viên giữ tấm bê tông ở trên cao trong khi những người khác dọn đường để tiếp cận đứa bé.

"Bạn có thể nhìn thấy cái đầu nhỏ xíu của đứa bé ở đó. Lúc ấy bé trông hơi tím tái vì không thở được”, Osorio nói. "Ngay khi chúng tôi bắt đầu dời đống đổ nát, đứa bé bắt đầu thở lại và sắc mặt cũng dần hồng hào trở lại”.

Đoạn video về cuộc giải cứu kỳ diệu do chính Osorio quay lại cho thấy hình ảnh đứa trẻ sơ sinh bé bỏng, mặc bộ đồ liền thân bám đầy bụi bẩn, đang được cẩn thận đưa ra khỏi đống đổ nát. Bên cạnh đó là một người đàn ông với cánh tay bê bết máu nằm nghiêng trong tư thế khó khăn, vẫn bị kẹt một phần cơ thể dưới tấm bê tông.

Cảnh bé sơ sinh được đưa ra khỏi đống đổ nát. (Nguồn: CNN)

Osorio cho biết ông đã đón lấy đứa bé - một bé trai - và trao lại cho một sĩ quan cảnh sát để đưa bé đến bệnh viện. Sau đó, nhóm của Osorio mới tập trung vào việc giải cứu người đàn ông đang bị mắc kẹt.

Giữa đống đổ nát, Osorio nhìn thấy quần áo, giày dép và một con thú nhồi bông phủ đầy bụi. Ông nghĩ về những người có thể vẫn đang bị kẹt lại bên trong.

"Mọi suy nghĩ đó cứ dồn dập hiện lên trong đầu tôi”, ông chia sẻ.

Chính lòng dũng cảm của tất cả những người đã lao vào ứng cứu đã giúp cứu sống cả người đàn ông lẫn đứa trẻ bị mắc kẹt.

“Đoàn kết tạo nên sức mạnh, bởi không một cá nhân nào có thể tự mình nhấc nổi khối gạch đó. Nó quá lớn và quá nặng”, ông nói. “Hành động vẫn tốt hơn là đứng yên. Mỗi hành động dù nhỏ cũng đều hữu ích”.