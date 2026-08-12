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Thế giới

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ qua đời

Bình Giang

TPO - Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ, người được xem là kiến trúc sư của một trong những cuộc cải cách kinh tế lớn nhất lịch sử Trung Quốc, qua đời ở tuổi 97.

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Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ. (Ảnh: Reuters)

Ông Chu Dung Cơ giữ chức Thủ tướng Trung Quốc từ năm 1998 - 2003, được nhớ đến với những nỗ lực chống tham nhũng, cải tổ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung và tái cấu trúc khu vực doanh nghiệp nhà nước (SOE).

Ông là người đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc đàm phán để Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001, nhờ đó mở cửa nền kinh tế Trung Quốc với thị trường quốc tế và tạo ra những thay đổi lớn đối với nền kinh tế nước này.

Ông Chu Dung Cơ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm quá trình chuyển giao đặc khu Hong Kong diễn ra suôn sẻ năm 1997, đồng thời dẫn dắt Bắc Kinh ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á xảy ra cùng năm.

Trong cáo phó chính thức được hãng thông tấn Tân Hoa Xã công bố hôm 12/8, ông Chu Dung Cơ được nhận xét là “một đảng viên xuất sắc của Đảng Cộng sản, một chiến sĩ cộng sản trung thành, đã qua nhiều thử thách, một nhà cách mạng và chính khách vô sản xuất chúng, một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước”.

Cáo phó ghi nhận những đóng góp của ông trong việc giúp Trung Quốc vượt qua tác động nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, đồng thời “kiên quyết bảo vệ sự thịnh vượng và ổn định của Hong Kong với tư cách là một trung tâm tài chính quốc tế”.

Văn bản cũng nhấn mạnh việc ông chuyển sang áp dụng các chính sách tài khóa và tiền tệ chủ động, nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định và nhanh chóng.

Tân Hoa Xã đặc biệt nhấn mạnh vai trò của ông Chu Dung Cơ trong thúc đẩy cải cách hệ thống kinh tế, trong đó có việc tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước. Ông ưu tiên xác lập rõ hơn quyền sở hữu và tách biệt chức năng quản lý nhà nước với hoạt động kinh doanh.

Cáo phó cũng đề cập vai trò quan trọng của ông trong việc dẫn dắt những “cuộc đàm phán gian khổ” đưa Trung Quốc gia nhập WTO, một bước đi làm thay đổi căn bản quá trình hội nhập của nước này vào nền kinh tế toàn cầu.

Sau khi rời cương vị Thủ tướng vào tháng 3/2003 để nghỉ hưu, ông Chu Dung Cơ tiếp tục ủng hộ chính quyền trung ương dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Cẩm Đào và ông Tập Cận Bình.

“Ông vẫn quan tâm đến sự nghiệp vĩ đại của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, kiên định ủng hộ việc xây dựng tác phong và sự liêm chính của Đảng, cũng như cuộc đấu tranh chống tham nhũng”, cáo phó viết.

Trong những năm 1990, khi lạm phát cao, nợ gia tăng và tình trạng thua lỗ của các doanh nghiệp nhà nước đe dọa sự ổn định tài chính, ông Chu Dung Cơ xử lý các rủi ro bằng cách tập trung hóa chính sách tài khóa, cắt giảm thủ tục hành chính và đóng cửa hoặc tư nhân hóa các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ.

Cáo phó chính thức cũng đánh giá cao những nỗ lực của ông trong việc thúc đẩy tái bố trí việc làm cho người lao động bị sa thải, thất nghiệp và củng cố hệ thống an sinh xã hội.

Ông Chu Dung Cơ sinh năm 1928 tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc. Ông tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa năm 1951 với bằng kỹ sư điện, sau đó gia nhập bộ máy công vụ, làm việc trong lĩnh vực hoạch định chính sách kinh tế ở cấp khu vực và quốc gia.

Từ năm 1991 - 1998, ông giữ chức Phó Thủ tướng, phụ trách lĩnh vực kinh tế của Trung Quốc, trước khi trở thành Thủ tướng.

Bình Giang
Theo SCMP, Xinhua
#Chu Dung Cơ #Trung Quốc #Cựu Thủ tướng Trung Quốc

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