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Pháp luật

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Khởi tố 6 người mua súng, đạn trái phép

Minh Đức

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố 6 bị can về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Sáu người này đã đặt mua súng nén hơi và hàng nghìn viên đạn chì qua mạng xã hội để sử dụng vào mục đích săn bắn động vật.

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Tang vật vụ án.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự. Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình mở rộng vụ án, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một nhóm người có hành vi đặt mua súng nén khí và đạn chì thông qua mạng xã hội. Sau khi nhận hàng, những người này đưa súng, đạn về cất giấu tại nơi ở. Theo lời khai và tài liệu điều tra ban đầu, mục đích của việc mua, cất giữ số vũ khí trên là để sử dụng vào việc săn bắn động vật.

Danh tính 6 bị can gồm: Trần Minh Tuấn (SN 1990, tại xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp); Hoàng Văn Thắng (SN 1990, tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn); Hà Xuân Quỳnh (SN 1997, tại xã Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn); Hoàng Văn Huy (SN 2000, trú tại xã Hội Hoan, tỉnh Lạng Sơn); Hoàng Văn Hưng (SN 1994, tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) và Hà Văn Công (SN 1988, tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn).

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Các bị can trong vụ án.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra và làm rõ hành vi của từng người liên quan. Tang vật lực lượng chức năng thu giữ gồm 6 khẩu súng nén hơi cùng hàng nghìn viên đạn chì.

Kết quả trưng cầu giám định hình sự xác định toàn bộ số súng và đạn chì mà các đối tượng tàng trữ trái phép thuộc danh mục vũ khí quân dụng theo quy định của pháp luật. Từ kết quả điều tra và giám định, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ nguồn cung cấp số súng, đạn nói trên, cũng như vai trò, mức độ tham gia và hành vi cụ thể của từng bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Đức
#Khởi tố vụ án tàng trữ vũ khí trái phép #Mua bán súng đạn qua mạng xã hội #Sử dụng vũ khí để săn bắn động vật #Điều tra mở rộng vụ án vũ khí quân dụng #Vai trò các bị can trong vụ án #Ninh Bình

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