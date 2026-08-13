Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Miền Bắc nắng nóng đến ngày nào?

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (13/8), miền Bắc tiếp tục có nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Nhận định mới nhất cho thấy, đợt nắng nóng sẽ kéo dài đến hết ngày 14/8. Miền Trung nắng nóng gia tăng cường độ từ hôm nay và kéo dài nhiều ngày tới. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông vào chiều tối và tối nay.

Hôm qua (12/8), miền Bắc và miền Trung đã hứng chịu nắng nóng gay gắt trên diện rộng, trong đó Hà Nội là nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ đo được tại Láng là 38.8 độ, vượt qua cả Bắc Mê (Tuyên Quang) - nơi giữ kỷ lục nắng nóng cao nhất suốt những ngày qua.

Hầu hết các khu vực khác ở miền Bắc, Thanh Hoá đến Phú Yên cũ ngày hôm qua ghi nhận mức nhiệt 37-38 độ, cho thấy phạm vi mở rộng và cường độ gia tăng của nắng nóng.

Dự báo hôm nay (13/8), miền Bắc (trừ Điện Biên, Lai Châu) tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Vào chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ vài nơi.

Hà Nội tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng lần này với mức nhiệt dự báo hôm nay từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Nhiệt độ thực tế ngoài đường ở Thủ đô có thể cao hơn rất nhiều, do hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

Vào chiều tối và đêm, Hà Nội có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

bao16.jpg
Miền Bắc tiếp tục nắng nóng trong hôm nay (13/8).

Dự báo ngày 14/8, miền Bắc tiếp tục có nắng nóng nhưng thu hẹp về phạm vi và giảm nhẹ về cường độ.

Về phạm vi, nắng nóng xuất hiện ở 10/15 tỉnh/thành phố (trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng). Nhiệt độ cao nhất ngày từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ 15/8, nắng nóng chấm dứt ở miền Bắc.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới ở khu vực miền Trung.

Tây Nguyên ngày ít mưa, nắng nhẹ, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ.

TPHCM ngày nắng, chiều tối và tối nay có lúc có mưa rào và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 33-35 độ.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #thiên tai #lũ quét #sạt lở đất #mưa lớn #mưa lũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe