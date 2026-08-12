Chủ tịch TPHCM 'thúc' tiến độ khám sức khỏe toàn dân

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết Sở Tài chính đã có hướng dẫn về việc khám sức khỏe cho người dân. Đây là chương trình rất ý nghĩa, mang tính nhân văn, ưu việt mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan tâm.

Chiều 12/8, UBND TPHCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM cho biết kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II có nhiều lạc quan nhưng cũng còn những điều đáng lo, đặc biệt là vấn đề tăng trưởng 2 con số.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Ngô Tùng

Ông nhìn nhận khả năng hoàn thành mục tiêu tốc độ tăng trưởng các quý còn lại rất khó đạt nếu không có sự cải thiện mạnh mẽ. Một trong những vấn đề cản trở mục tiêu trên là công tác giải ngân đầu tư công.

Theo ông Được, dù giải ngân đầu tư công của thành phố đã cải thiện, khối lượng lớn hơn so với cả nước nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Nguyên nhân là do công tác phối hợp, cập nhật và báo cáo ở một số địa phương chưa nghiêm.

Đặc biệt, một số xã, phường chưa báo cáo đầy đủ tình hình, tiến độ và nguồn vốn đầu tư trên địa bàn, dẫn đến thành phố chưa có đầy đủ cơ sở để tổng hợp, đánh giá và điều hành nguồn lực đầu tư toàn xã hội.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu chấn chỉnh nghiêm túc việc này. UBND các xã, phường, đặc khu phải thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo mẫu và trên phần mềm; không được báo cáo hình thức, thiếu số liệu hoặc bỏ sót dự án.

Ông yêu cầu đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm đạt khoảng 100% trở lên. Phải rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm.

“Chúng ta thận trọng, chặt chẽ, chất lượng nhưng phải nhanh vì thời gian không chờ đợi”, ông Được lưu ý.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Tài chính tổng hợp, theo dõi các nhà đầu tư, dự án lớn. Sở Xây dựng cập nhật tình hình cấp phép xây dựng, diện tích sàn và tiến độ triển khai. Cùng với đó, đẩy nhanh các dự án đủ điều kiện khởi công, nhất là các dự án dự kiến khởi công dịp Quốc khánh 2/9.

Về kết quả đầu tư công 7 tháng đầu năm, Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết thành phố đã phân bổ gần 147.600 tỷ đồng, đạt 100% mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tính đến hết ngày 31/7, giải ngân 63.775 tỷ đồng, đạt 43,2% kế hoạch vốn Chính phủ giao.

Khám sức khỏe tăng hàng chục lần

Quang cảnh buổi làm việc chiều 12/8.

Một nhiệm vụ then chốt được Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý trong phần kết luận hội nghị là công tác khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn. Ông nhấn mạnh đây là chương trình rất ý nghĩa, mang tính nhân văn mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã rất quan tâm. Do đó, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Tại phiên họp, đại diện một số địa phương có kết quả khám sức khỏe đạt thấp cho biết do số liệu dân cư được báo cáo có sự chênh lệch so với số liệu thực tế dẫn đến tỷ lệ có sự khác biệt.

Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Ngô Tùng

Thông tin trước đó tại phiên họp, Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng cho biết tính đến 14 giờ ngày 12/8, thành phố đã ghi nhận có 2.175.943 người đã được khám sức khỏe và nộp hồ sơ sức khỏe điện tử.

Theo ông Thượng, nếu những tuần đầu triển khai theo kế hoạch của UBND TPHCM chỉ ghi nhận được khoảng 20.000-60.000 người/tuần thì hiện nay đã vượt 300.000 người/tuần.

“Tính đến hiện tại, đã có 22 xã, phường đạt tỷ lệ trên 30%”, người đứng đầu ngành y tế TPHCM thông tin.