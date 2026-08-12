Xác minh người đàn ông bỏ hai tay, múa trên xe máy

TPO - Anh A.Y. (33 tuổi, trú tại xã Biển Hồ, Gia Lai) có hành động thả hai tay, múa khi di chuyển bằng xe gắn máy được người dân quay lại clip, đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

Clip người dân ghi lại thời điểm xảy ra sự việc.

Ngày 12/8, một lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) thông tin, đã xác minh, tới nhà lập biên bản đối với trường hợp anh A.Y. (33 tuổi, trú tại xã Biển Hồ) có hành động thả hai tay để múa khi điều khiển xe gắn máy.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook nhiều người chia sẻ, lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông điều khiển xe máy biển kiểm soát 81X1-121.xx, lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất.

Trong lúc điều khiển, người này liên tục có những động tác múa và thả 2 tay khi xe đang di chuyển trên đường.

Clip sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều lượt xem. Nhiều người bày tỏ lo ngại trước hành vi có thể gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông.

Sau khi nắm thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã xác minh và làm việc với người điều khiển phương tiện. Qua xác minh, người điều khiển xe máy là anh A.Y. (33 tuổi, trú tại xã Biển Hồ, Gia Lai).

Qua xác minh ban đầu, anh A.Y. bị bệnh tâm thần.

Hiện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã làm việc với gia đình của anh A.Y., yêu cầu cam kết không để trường hợp tương tự xảy ra.