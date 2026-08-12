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Cú đột kích lịch sử: Bắt giữ hơn 1,1 tấn ngà voi giấu tinh vi trong container chở gỗ

Tiền Lê

TPO - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện 3 container của Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại và dịch thuật Thành Công có hơn 1,1 tấn ngà voi được cất giấu tinh vi trong những hộp gỗ.

Ngày 12/8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát kinh tế, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng 3 container gỗ do Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại và dịch thuật Thành Công đứng tên nhập khẩu, phát hiện hơn 1,1 tấn ngà voi được cất giấu tinh vi trong những hộp gỗ.

Theo đó, ngày 6/8, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai, phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát kinh tế và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường kiểm tra lô hàng do Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại và dịch thuật Thành Công đứng tên nhập khẩu. Lô hàng gồm 3 container gỗ, số hiệu MSNU 3138992, MSNU 1925212 và TCKU 1286688, có nguồn gốc từ Cộng hòa Congo, đang tập kết tại Cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai để chờ làm thủ tục thông quan.

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Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra bên trong các hộp gỗ. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định bên trong 3 container có 165 hộp gỗ, tổng khối lượng 64,53 m³.

Sử dụng máy soi nghiệp vụ kết hợp khoan, cắt các hộp gỗ để kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12 hộp gỗ nằm trong 2 container được gia công tạo khoang rỗng bên trong để cất giấu xương động vật và các vật phẩm nghi là ngà voi.

Các vật phẩm được xếp bên trong khoang rỗng, sau đó dùng sáp phủ kín và gia cố bằng gỗ, tạo hình như những hộp gỗ thông thường. Với phương thức này, hàng cấm được che giấu tinh vi, rất khó phát hiện bằng mắt thường. Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 221 khúc vật phẩm nghi là ngà voi, tổng trọng lượng 1.193 kg (1,193 tấn) và 79,3 kg xương động vật. Một container không phát hiện hàng hóa cấm.

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Bên trong những hộp gỗ là hơn 1,1 tấn ngà voi. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Ngày 10/8, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành kết luận giám định xác định mẫu vật gửi giám định là ngà voi thuộc họ Elephantidae. Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm và tạm giữ các đối tượng có liên quan, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các lực lượng chức năng liên quan tập trung nguồn lực, khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ đường đi của số ngà voi và các đối tượng có liên quan, bảo đảm xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định của pháp luật.

Đây là vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm với số lượng và giá trị lớn nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh Gia Lai phát hiện.

Tiền Lê
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