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Huế: Xe chở than phải đi theo đoàn trên Quốc lộ 49

Ngọc Văn

TPO - Từ ngày 15/8, TP. Huế tiếp tục áp dụng phương án phân luồng xe tải nặng trên Quốc lộ 49 theo khung giờ, đồng thời yêu cầu xe vận chuyển than lưu thông theo từng đoàn để giảm áp lực giao thông và nguy cơ mất an toàn.

Ngày 12/8, thông tin từ Sở Xây dựng TP. Huế cho biết vừa ban hành phương án tổ chức giao thông đối với xe sơ mi rơ moóc và xe kéo rơ moóc trên tuyến Quốc lộ 49 nối trung tâm thành phố với vùng cao A Lưới.

Theo đó, các phương tiện này chỉ được lưu thông một chiều theo hướng từ đường Hồ Chí Minh về Quốc lộ 1 nhánh tránh Huế trong khung giờ từ 19h đến 5h sáng hôm sau. Xe không chở hàng có nhu cầu đi ngược chiều lên đường Hồ Chí Minh phải lưu thông theo tuyến Quốc lộ 1 - Quốc lộ 9 - cầu Đakrông - Quốc lộ 14.

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Quốc lộ 49 tại TP. Huế là tuyến đường có nhiều đèo dốc, qua các khu vực núi đồi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đáng chú ý, các đơn vị vận chuyển than phải có biên bản cam kết với tài xế và tổ chức chạy xe theo từng đoàn, mỗi đoàn không quá 10 xe. Khoảng cách giữa hai đoàn tối thiểu 20 phút nhằm hạn chế ùn ứ, giảm áp lực giao thông và tạo thuận lợi cho công tác điều tiết.

Riêng các doanh nghiệp hoạt động tại phường Kim Long, xã Bình Điền và xã A Lưới 5 được xem xét cấp phép lưu thông theo khung giờ riêng trên đoạn từ cầu Tuần đến cầu Bình Điền. Cụ thể, chiều từ A Lưới về đường tránh Huế được hoạt động từ 8h đến 10h30; chiều ngược lại từ 13h30 đến 16h. Các phương tiện không được dừng, đỗ trên tuyến. Phương án phân luồng mới có hiệu lực từ 0h ngày 15/8.

Quốc lộ 49 là tuyến giao thông kết nối vùng cao A Lưới với trung tâm TP. Huế. Thời gian qua, lưu lượng xe tải trọng lớn gia tăng khiến nhiều đoạn tuyến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Từ tháng 4/2026, cơ quan chức năng từng triển khai thí điểm phân luồng xe tải nặng trên tuyến này.

Ngọc Văn
#Quốc lộ 49 #xe tải nặng #xe chở than #phân luồng giao thông #TP. Huế #A Lưới #an toàn giao thông

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