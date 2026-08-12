28 tác phẩm đạt giải cuộc thi chính luận ngành Công Thương

Chiều 12/8, Bộ Công Thương tổ chức trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026 cho 28 tác giả đoạt giải.

Ban Tổ chức thống nhất trao giải cho 28 tác phẩm, gồm 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 5 giải Chuyên đề, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 12 giải Khuyến khích. Ban tổ chức cũng trao 5 giấy khen cho các đơn vị, tập thể có nhiều thành tích tổ chức tốt cuộc thi; 10 giấy khen dành cho các cá nhân tổ chức, tham gia tốt cuộc thi và 22 tác phẩm tiêu biểu được chứng nhận vào vòng chung khảo.

Đánh giá về kết quả cuộc thi, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đánh giá cao chất lượng tác phẩm năm nay khi các tác phẩm dự thi được thể hiện ở 5 thể loại gồm tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video clip, cho thấy sự đa dạng trong phương thức tiếp cận và truyền tải nội dung chính luận.

Ban tổ chức trao giải Đặc biệt cho tác phẩm “Văn hóa công vụ không phải là khẩu hiệu: Ngành Công Thương tìm sức mạnh nội sinh mới” của nhóm tác giả Báo Công Thương.

“Giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở những giải thưởng, mà còn ở quá trình phát hiện, bồi dưỡng và lan tỏa những cây bút, những cách làm mới, qua đó đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng gắn bó sâu sắc hơn với thực tiễn của từng đơn vị, từng lĩnh vực, từng cán bộ, đảng viên và người lao động”, ông Tân nhấn mạnh.

Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng hiệu quả thực tiễn - góc nhìn từ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong ngành Công Thương” của tác giả Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương

Theo ông Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương, thành viên Hội đồng giám khảo cuộc thi, cuộc thi năm nay và ghi nhận nhiều tác phẩm chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với những nhiệm vụ cụ thể như bảo đảm an ninh năng lượng, sản xuất công nghiệp, thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy xuất nhập khẩu, quản lý thị trường, chuyển đổi số. Một nét mới của các tác phẩm dự đã quán triệt, vận dụng những tư tưởng, quan điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị cũng như chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Những đánh giá trên cũng được thể hiện qua kết quả cuộc thi, với các tác phẩm được lựa chọn, trao giải ở nhiều nội dung và lĩnh vực khác nhau. Giải Đặc biệt thuộc về tác phẩm “Văn hóa công vụ không phải là khẩu hiệu: Ngành Công Thương tìm sức mạnh nội sinh mới” của nhóm tác giả Báo Công Thương.

Ban tổ chức trao 5 giấy khen cho các đơn vị, tập thể có nhiều thành tích tổ chức tốt cuộc thi

Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng hiệu quả thực tiễn - góc nhìn từ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong ngành Công Thương” của tác giả Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương.

05 giải Chuyên đề tiếp tục phản ánh sự đa dạng về nội dung, gồm các vấn đề về: Vai trò của trường đại học trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái trên không gian mạng; Nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ thực tiễn xây dựng pháp luật về thương mại điện tử; Bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia và công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV.