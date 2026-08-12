TPHCM: Bài toán nhà ‘siêu mỏng’, ‘siêu méo’ cần lời giải từ gốc

TPO - TPHCM bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng với hàng loạt công trình, dự án được triển khai dồn dập trên quy mô chưa từng có, câu chuyện những căn nhà “siêu mỏng”, “siêu méo” xuất hiện sau giải phóng mặt bằng tiếp tục trở thành bài toán đòi hỏi lời giải căn cơ và thuyết phục để không làm giảm chất lượng chỉnh trang đô thị.

Nở rộ nhà siêu mỏng

Như Tiền Phong đã phản ánh, sau giải phóng mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm, đoạn qua phường Gia Định, nhiều căn nhà chỉ còn diện tích khoảng 3-7m² đã xuất hiện. Đây là phần đất còn lại sau khi thu hồi phục vụ dự án, được người dân sửa chữa hoặc xây mới để tiếp tục sinh sống, cho thuê hoặc kinh doanh. Những công trình này gây chú ý bởi hình dạng méo mó, chật hẹp ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Thực tế, hiện tượng nhà “siêu mỏng”, “siêu méo” không phải mới xuất hiện ở TPHCM. Trước đây, khi mở rộng tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (nay là đại lộ Phạm Văn Đồng) hay giải phóng mặt bằng trên đường Cách Mạng Tháng Tám để thực hiện tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương), nhiều căn nhà có hình dạng bất thường cũng từng hình thành.

Căn nhà "siêu mỏng" xuất hiện sau khi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Ảnh: Hữu Huy

Điều đáng quan tâm là trong giai đoạn hiện nay, khi thành phố đồng loạt triển khai các dự án metro, mở rộng các tuyến quốc lộ cửa ngõ, cải tạo môi trường và di dời nhà ven kênh rạch…, nguy cơ phát sinh thêm nhiều thửa đất nhỏ, méo và khó khai thác là điều được dự báo trước.

Cần thu hồi, bồi thường thỏa đáng

Theo TS Võ Kim Cương, nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng TPHCM, tình trạng nhà “siêu mỏng”, “siêu méo” phản ánh những bất cập trong chính sách bồi thường, tái định cư và xử lý phần đất còn lại sau thu hồi.

Ông cho rằng để chấm dứt tình trạng này, phải bắt đầu từ khâu lập phương án bồi thường và giải phóng mặt bằng. Thành phố cần quy định rõ diện tích tối thiểu được phép xây dựng; đối với phần đất không đủ điều kiện, cần có cơ chế thu hồi và bồi thường thỏa đáng thay vì để người dân tiếp tục sử dụng trong điều kiện không đạt chuẩn.

Người dân sinh sống trong căn nhà "siêu mỏng" ở hẻm 146 Vũ Tùng (phường Gia Định, TPHCM). Ảnh: Hữu Huy

“Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các cơ chế hợp thửa, hoán đổi đất đối với các thửa đất nhỏ liền kề để hình thành lô đất đủ tiêu chuẩn xây dựng. Chính sách tái định cư cũng cần đa dạng hơn, với các căn hộ có diện tích và giá phù hợp, kết hợp hỗ trợ trả góp hoặc tín dụng ưu đãi để người dân có thêm lựa chọn thay vì cố giữ lại vài mét vuông đất”- TS Võ Kim Cương nêu ý kiến.

Ông Cương cũng cho rằng khi triển khai các dự án cần phải tái thiết đồng bộ, trong đó quy hoạch, bồi thường, tái định cư và quản lý xây dựng phải được thiết kế thống nhất để không tiếp tục tạo ra những căn nhà siêu mỏng, tồn tại nhiều năm sau khi dự án hoàn thành.