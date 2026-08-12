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Giá thực phẩm hạ nhiệt

Phương Vy

TPO - Thịt heo, rau củ, trái cây đồng loạt giảm giá so với những tháng trước, trong khi các hệ thống bán lẻ liên tục tung khuyến mãi. Mặt bằng giá ổn định hơn đang giúp sức mua thực phẩm tại TPHCM phục hồi.

Thịt heo giảm mạnh

Ngày 11/8, chị Nguyễn Thị Lan (ngụ phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) vui vẻ cho biết, vừa mua được nhiều thực phẩm tươi ngon với mức giá rẻ hơn đáng kể so với vài tháng trước.

Theo chị Lan, hồi tháng 5, tháng 6, thịt heo ba rọi thường có giá 170.000-180.000 đồng/kg, thịt đùi luôn ở mức trên 100.000 đồng/kg. Tuy nhiên, những ngày gần đây, giá thịt heo đã giảm rõ rệt. Thịt đùi và thịt vai hiện quanh mức 90.000-95.000 đồng/kg, trong khi ba rọi giảm còn khoảng 140.000-150.000 đồng/kg.

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Thịt heo giảm giá khoảng 15% so với hồi đầu tháng 8

Khảo sát tại các chợ dân sinh TPHCM cũng cho thấy, giá nhiều loại thịt heo đang giảm so với vài tháng trước. Sườn non từ mức 180.000-220.000 đồng/kg hiện còn khoảng 160.000-170.000 đồng/kg. Thịt ba chỉ dao động 140.000-160.000 đồng/kg, giảm khoảng 10.000-20.000 đồng/kg. Các loại thịt còn lại chủ yếu được bán dưới 100.000 đồng/kg.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, nguồn thịt heo về chợ khá phong phú và ổn định. Sản lượng heo mảnh trung bình đạt khoảng 5.000-5.200 con/ngày. Giá heo mảnh về chợ dao động 66.000-70.000 đồng/kg, tùy loại. Sườn non từ 140.000 đồng/kg, cốt lết khoảng 70.000 đồng/kg, ba rọi từ 110.000 đồng/kg…

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Rau củ tại chợ đầu mối phong phú, giá mềm

So với đầu tháng 8, giá thịt heo về chợ đã giảm khoảng 2.000-10.000 đồng/kg.

Không chỉ thịt heo, nhiều mặt hàng thực phẩm khác cũng đang có mức giá khá dễ chịu. Một số loại rau củ như dưa leo, bầu, bí, chanh… chỉ khoảng 10.000 đồng/kg. Một số loại trái cây dù đã qua chính vụ vẫn có giá thấp như bơ, chôm chôm… khoảng 15.000 đồng/kg.

Đua nhau khuyến mãi kích cầu

Giá thực phẩm hạ nhiệt cũng tạo điều kiện để các hệ thống bán lẻ đẩy mạnh chương trình khuyến mãi, kích thích người tiêu dùng mua sắm.

Tại cửa hàng Bách hóa Xanh, chị Mỹ Hương (ngụ phường Xuân Hòa) bất ngờ khi nhiều mặt hàng được giảm giá hoặc áp dụng chương trình tặng sản phẩm. Một số loại sữa chua có chương trình mua 8 tặng 8. Các loại rau ăn lá như rau muống, cải bẹ xanh, rau lang được bán 15.000 đồng/2 bó, trong khi một số loại rau xà lách, cà chua giảm giá tới 40%.

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Rau tại siêu thị có giá rẻ bất ngờ, mua rau được tặng thêm rau

Theo chị Hương, các sản phẩm được khuyến mãi vẫn tươi mới, hạn sử dụng dài và chất lượng đảm bảo. Sau khi mua hàng, khách hàng còn được tặng voucher giảm giá tới 40.000 đồng cho lần mua tiếp theo đối với một số mặt hàng như nước giặt, sữa tắm...

Đại diện một hệ thống bán lẻ tại TPHCM cho biết, trong nửa đầu năm, giá thực phẩm tăng cao khiến nhiều gia đình phải thắt chặt chi tiêu, ưu tiên các mặt hàng thiết yếu và giảm lượng mua. Tuy nhiên, từ tháng 7, khi mặt bằng giá ổn định hơn, sức mua tại hệ thống đã tăng khoảng 7-10% so với đầu năm, đặc biệt ở nhóm thực phẩm tươi sống.

Các hệ thống bán lẻ lớn cũng liên tục triển khai chương trình giảm giá. Saigon Co.op thực hiện khuyến mãi đối với nhiều nhóm hàng, trong đó có thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng và hàng nhãn riêng. Nhiều mặt hàng được giảm giá đến 50%, kèm các chương trình mua 1 tặng 1.

Tại các hệ thống khác như Satra, MM Mega Market, GO!... bên cạnh các chương trình giảm giá trực tiếp, khách hàng thành viên còn được hưởng ưu đãi giảm 10% đối với sản phẩm tươi sống trong khung giờ vàng hoặc mức giá riêng trên nhiều sản phẩm tiêu dùng nhanh.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, TPHCM đang phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp bình ổn thị trường, trọng tâm là kết nối cung - cầu và cắt giảm các khâu trung gian để hàng hóa đến tay người dân với mức giá hợp lý.

Trong những tháng cuối năm, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết, Sở Công Thương TPHCM sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá các mặt hàng thiết yếu.

Song song đó, TPHCM tiếp tục thực hiện chương trình bình ổn thị trường năm 2026 - Tết Đinh Mùi 2027 đối với những nhóm hàng thiết yếu phục vụ đời sống người dân. Nguồn hàng sẽ được tăng cường vào các dịp lễ, Tết và những giai đoạn cao điểm tiêu dùng. Doanh nghiệp tham gia chương trình cam kết giữ ổn định giá bán, trong khi các hệ thống phân phối tiếp tục triển khai khuyến mại, giảm giá để kích cầu.

UBND TPHCM cũng đã ban hành công văn về triển khai công tác quản lý, điều hành giá 6 tháng cuối năm 2026 trên địa bàn. UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban ngành, xã, phường, đặc khu theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả, nhất là những mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, vật liệu xây dựng, lương thực thực phẩm; chủ động dự báo để có giải pháp điều hành phù hợp, không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung dẫn đến tăng giá đột biến, bất hợp lý.

Sở Tài chính được giao tổng hợp, phân tích, dự báo diễn biến giá thị trường và phối hợp với các sở, ngành để tham mưu biện pháp điều hành phù hợp. Các đơn vị tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo giá thị trường định kỳ, phục vụ công tác quản lý, điều hành giá trong những tháng còn lại của năm 2026.

Phương Vy
#giá #thịt heo #thực phẩm #hàng hóa #TPHCM #tăng giá #giảm nhiệt

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