Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Nga Putin cảnh báo phương Tây

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo, Nga có thể tịch thu các tàu chở hàng hóa của phương Tây để đáp trả những hành động tương tự nhắm vào hoạt động thương mại hàng hải của Nga.

6a7c3aa385f5402e1a375d98.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát Hạm đội Thái Bình Dương trong một cuộc tập trận hải quân tại vùng Sakhalin, ngày 12/8. (Ảnh: Sputnik)

Trong những tháng gần đây, đã xảy ra nhiều vụ việc quân đội các nước phương Tây bắt giữ tàu bị cáo buộc là một phần “hạm đội bóng tối" của Nga.

Ngày 12/8, trong cuộc họp với các chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương, Tổng thống Nga Putin cảnh báo, Mátxcơva có thể thực hiện các biện pháp đáp trả ở bất cứ đâu nếu thấy cần thiết.

“Một số quốc gia đang vi phạm Luật Biển khi cố gắng hạn chế sự di chuyển của các tàu dân sự của chúng ta. Gần đây, họ đã nảy sinh ý định tịch thu tàu thuyền và bán đi số tài sản bị chiếm đoạt của chúng ta. Hành động này chắc chắn không khác gì cướp bóc”, ông Putin nói.

“Nếu chính sách như vậy được triển khai trên thực tế, chúng ta buộc sẽ có những biện pháp đáp trả tương xứng. Và không nhất thiết phải thực hiện tại chính vùng biển nơi tàu thuyền của chúng ta bị chặn bắt. Chúng ta sẽ hành động ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào mà chúng ta thấy phù hợp”, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh.

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương - Đô đốc Viktor Liina - cho biết, quân đội Nga đã nắm giữ thông tin chi tiết về hoạt động vận tải thương mại của phương Tây.

“Từ ngày 24/4 đến ngày 6/8, đã có 1.001 tàu đi qua vùng đặc quyền kinh tế của Nga, trong đó có 379 tàu mang cờ của các quốc gia không thân thiện”, ông cho biết. “Số lượng này bao gồm 273 tàu chở hàng tổng hợp và 71 tàu chở dầu, trong đó có 26 tàu mang cờ Anh và 9 tàu mang cờ Pháp”.

Anh và Pháp đã thực hiện nhiều vụ chặn bắt các tàu được cho là thuộc “hạm đội bóng tối" của Nga. Hồi tháng 6, tờ The Telegraph đưa tin, giới chức Anh đang cân nhắc bán khoảng 100.000 tấn dầu thô của Nga - được thu giữ từ một tàu chở dầu chịu lệnh trừng phạt - và dùng số tiền thu được để hỗ trợ Ukraine.

Thuật ngữ “hạm đội bóng tối" được các chính phủ phương Tây sử dụng để chỉ những con tàu bị cáo buộc giúp Nga lách các lệnh trừng phạt, đặc biệt là quy định áp trần giá đối với dầu mỏ của Nga. Mátxcơva bác bỏ cách gọi này, cho rằng nó không có cơ sở pháp lý quốc tế và vi phạm quyền tiến hành hoạt động thương mại hàng hải của Nga.

Minh Hạnh
RT
#Nga #hạm đội bóng tối Nga #Tổng thống Nga Vladimir Putin #căng thẳng Nga phương Tây

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe