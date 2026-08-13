Tổng thống Nga Putin cảnh báo phương Tây

TPO - Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo, Nga có thể tịch thu các tàu chở hàng hóa của phương Tây để đáp trả những hành động tương tự nhắm vào hoạt động thương mại hàng hải của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát Hạm đội Thái Bình Dương trong một cuộc tập trận hải quân tại vùng Sakhalin, ngày 12/8. (Ảnh: Sputnik)

Trong những tháng gần đây, đã xảy ra nhiều vụ việc quân đội các nước phương Tây bắt giữ tàu bị cáo buộc là một phần “hạm đội bóng tối" của Nga.

Ngày 12/8, trong cuộc họp với các chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương, Tổng thống Nga Putin cảnh báo, Mátxcơva có thể thực hiện các biện pháp đáp trả ở bất cứ đâu nếu thấy cần thiết.

“Một số quốc gia đang vi phạm Luật Biển khi cố gắng hạn chế sự di chuyển của các tàu dân sự của chúng ta. Gần đây, họ đã nảy sinh ý định tịch thu tàu thuyền và bán đi số tài sản bị chiếm đoạt của chúng ta. Hành động này chắc chắn không khác gì cướp bóc”, ông Putin nói.

“Nếu chính sách như vậy được triển khai trên thực tế, chúng ta buộc sẽ có những biện pháp đáp trả tương xứng. Và không nhất thiết phải thực hiện tại chính vùng biển nơi tàu thuyền của chúng ta bị chặn bắt. Chúng ta sẽ hành động ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào mà chúng ta thấy phù hợp”, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh.

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương - Đô đốc Viktor Liina - cho biết, quân đội Nga đã nắm giữ thông tin chi tiết về hoạt động vận tải thương mại của phương Tây.

“Từ ngày 24/4 đến ngày 6/8, đã có 1.001 tàu đi qua vùng đặc quyền kinh tế của Nga, trong đó có 379 tàu mang cờ của các quốc gia không thân thiện”, ông cho biết. “Số lượng này bao gồm 273 tàu chở hàng tổng hợp và 71 tàu chở dầu, trong đó có 26 tàu mang cờ Anh và 9 tàu mang cờ Pháp”.

Anh và Pháp đã thực hiện nhiều vụ chặn bắt các tàu được cho là thuộc “hạm đội bóng tối" của Nga. Hồi tháng 6, tờ The Telegraph đưa tin, giới chức Anh đang cân nhắc bán khoảng 100.000 tấn dầu thô của Nga - được thu giữ từ một tàu chở dầu chịu lệnh trừng phạt - và dùng số tiền thu được để hỗ trợ Ukraine.

Thuật ngữ “hạm đội bóng tối" được các chính phủ phương Tây sử dụng để chỉ những con tàu bị cáo buộc giúp Nga lách các lệnh trừng phạt, đặc biệt là quy định áp trần giá đối với dầu mỏ của Nga. Mátxcơva bác bỏ cách gọi này, cho rằng nó không có cơ sở pháp lý quốc tế và vi phạm quyền tiến hành hoạt động thương mại hàng hải của Nga.