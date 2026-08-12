Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Cặp đôi vàng showbiz ly hôn

Minh Vũ

TPO - Hai diễn viên nổi danh Phương Chí Hữu và Dương Minh Uy đột ngột thông báo ly hôn sau 12 năm bên nhau. Mâu thuẫn giữa họ không thể hòa giải dù thường xuyên chia sẻ hình ảnh ngọt ngào.

Tờ Mirror Weekly của Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin cặp đôi diễn viên nổi danh Phương Chí Hữu và Dương Minh Uy đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm dù đã có hai con. Hồi tháng 2, họ còn chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào khi cùng đến Bắc Kinh, nhưng sau đó, hai nghệ sĩ đột ngột thông báo ly hôn.

Theo truyền thông Đài Loan, trong bài thông báo mới nhất, nữ diễn viên Phương Chí Hữu chỉ khẳng định đã quay lại với trạng thái độc thân, không công bố lý do dẫn đến việc ly hôn.

"Trên đời này có nhiều loại tình yêu. Tôi vô cùng biết ơn 12 năm bên nhau, cùng nhau thấu hiểu và đồng hành. Cảm ơn cha của các con tôi đã giúp tôi trưởng thành hơn và làm phong phú thêm kinh nghiệm sống của tôi. Chúng ta không thể còn là người yêu của nhau nữa, nhưng chúng ta sẽ mãi là gia đình. Sau một thời gian dài trò chuyện và cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi đã quyết định kết thúc cuộc hôn nhân một cách hòa bình. Đây là sự lựa chọn của cả hai bên", Phương Chí Hữu cho biết sẽ không phản hồi thêm về thông tin ly hôn.

phuong-chi-huu4.jpg
phuong-chi-huu7.jpg
Cặp đôi vàng của màn ảnh đột ngột đường ai nấy đi sau 12 năm bên nhau.

Tuy nhiên, Mirror Weekly cho biết họ từ lâu đã có sự khác biệt về tính cách. Họ thường xuyên được đồn đoán xảy ra trục trặc trong tình cảm nhưng Phương Chí Hữu và Dương Minh Uy liên tục phủ nhận. Nguồn tin thân cận cho biết Phương Chí Hữu không hài lòng khi chồng thích uống rượu và giao du quá nhiều bạn bè, không dành thời gian cho gia đình. Sau một cuộc cãi vã lớn vì Dương Minh Uy say rượu, cả hai quyết định kết thúc cuộc hôn nhân của mình.

Phương Chí Hữu và Dương Minh Uy bắt đầu hẹn hò khi cùng tham gia bộ phim Dear Mom. Cả hai kết hôn năm 2015, từng được xem là cặp đôi vàng của giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc).

Phương Chí Hữu là diễn viên, ca sĩ ra mắt từ năm 2007 thông qua mùa thứ 2 của chương trình tìm kiếm tài năng Super Star Avenue. Năm 2013, cô gây chấn động với scandal khi tham gia bộ phim Pmam.

phuong-chi-huu5a.jpg
Hai nghệ sĩ ly hôn vì sự khác biệt trong tính cách.

Sau đó, Phương Chí Hữu dùng năng lực diễn xuất để chinh phục khán giả. Cô từng giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 60 với tác phẩm mang tên Marry My Dead Body hồi năm 2023.

Dương Minh Uy cũng xây dựng được sự nghiệp diễn xuất đáng nể, từng được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Chung vào các năm 2021 và 2024.

Minh Vũ
#Phương Chí Hữu #Dương Minh Uy #sao Đài Loan #Phương Chí Hữu và Dương Minh Uy ly hôn #ngôi sao Marry My Dead Body

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe