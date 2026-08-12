Sao Nhập Ngũ 2026: Hành trình tôi luyện trí bền nơi đầu sóng, lần đầu đặt chân tới Trường Sa

Lần đầu tiên sau 16 mùa phát sóng, hành trình của Sao Nhập Ngũ vươn ra quần đảo Trường Sa. Giữa biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, tám nghệ sĩ không chỉ đối diện với những thử thách trong môi trường quân ngũ mà còn có cơ hội sống, rèn luyện và cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh thầm lặng của những người lính nơi đầu sóng.

Hiện thực hóa hành trình từng được xem là khó khả thi

Trong nhiều năm, câu hỏi “Bao giờ Sao Nhập Ngũ đến Trường Sa?” thường được khán giả đặt ra mỗi khi chương trình bước vào mùa phát sóng mới. Tuy nhiên, tổ chức ghi hình một chương trình truyền hình thực tế tại quần đảo Trường Sa là nhiệm vụ có nhiều yêu cầu đặc thù, từ công tác vận chuyển nhân sự, trang thiết bị đến bảo đảm an toàn, bí mật quân sự và kỷ luật trong suốt hành trình.

Sau nhiều tháng chuẩn bị, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, Viettel Media đã đưa ê-kíp và dàn nghệ sĩ đến Trường Sa, hiện thực hóa kế hoạch được ấp ủ trong 10 năm qua.

Ông Lê Anh Ngọc - Phó Giám đốc Viettel Media - Đại diện chương trình cho biết: “Trường Sa là mong muốn lớn của đội ngũ sản xuất, đồng thời cũng là thử thách khó khăn nhất từ trước đến nay. Mục tiêu của ê-kíp không chỉ là ghi lại quá trình huấn luyện của các nghệ sĩ, mà còn chuyển tải chân thực đời sống, công việc và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân đang ngày đêm bám đảo, giữ biển.”

Toàn bộ quá trình ghi hình được thực hiện theo các quy định của môi trường quân đội. Mỗi thành viên phải thích nghi với điều kiện sinh hoạt tối giản, chấp hành nghiêm nền nếp, kỷ luật và những yêu cầu bảo đảm an toàn tại đảo xa.

Với chủ đề “Tổ quốc nơi đầu sóng”, mùa thứ 17 có sự tham gia của tám nghệ sĩ gồm Phan Mạnh Quỳnh, Văn Mai Hương, Quốc Trường, Thúy Ngân, Châu Bùi, Erik, Minh Trang và Tuấn Dương. Tạm rời ánh đèn sân khấu và nhịp sống quen thuộc, các nghệ sĩ bước vào những ngày huấn luyện, sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ trong môi trường quân ngũ giữa trùng khơi.

Trưởng thành từ kỷ luật và tình đồng đội

Với Châu Bùi, chương trình giúp cô gạt bỏ áp lực phải luôn xuất hiện trong một hình ảnh hoàn hảo. Trong môi trường tập thể, cô được sống gần hơn với con người thật của mình và cảm nhận sự đón nhận chân thành từ đồng đội.

Erik coi hành trình nhập ngũ là dịp bước ra khỏi vùng an toàn. Từng được gia đình bao bọc và ít phải tự thực hiện nhiều công việc trong sinh hoạt hằng ngày, nam ca sĩ bất ngờ khi nhận ra mình có thể tự gấp chăn màn, nấu ăn, cầm súng và vượt qua những bài huấn luyện nặng nhọc.

“Tôi thấy mình cũng mạnh mẽ, không yếu đuối như vẻ bề ngoài”, Erik chia sẻ sau chương trình.

Từng tham gia học kỳ quân đội, Tuấn Dương cho biết anh vẫn choáng ngợp trước cường độ huấn luyện tại môi trường quân đội. Chính những ngày cùng ăn, cùng ở và cùng thực hiện nhiệm vụ giúp anh học cách hạn chế than thở, bởi mọi thành viên đều đối diện với khó khăn như nhau. Theo anh, một lời phàn nàn trong lúc thử thách có thể ảnh hưởng đến tinh thần của cả tập thể.

Quốc Trường ví hành trình trong quân ngũ như một lần được bắt đầu lại, trở về với thời tuổi trẻ vô ưu. Hằng ngày không phải lo nghĩ công việc kinh doanh, chỉ xoay quanh luyện tập, ăn uống, sinh hoạt cùng đồng đội. Từ những trải nghiệm thực tế, nam diễn viên hiểu và đồng cảm sâu sắc hơn với sự hy sinh của các thế hệ cha anh để gìn giữ nền hòa bình hôm nay.

Đối với Minh Trang, hành trình còn đem lại những chất liệu quý giá cho nghề diễn. Cô nhận ra dáng vẻ, ánh mắt và khí chất của một quân nhân không thể có được bằng sự bắt chước đơn thuần, mà được hình thành từ quá trình rèn luyện, kỷ luật, lòng kiên định và tình yêu Tổ quốc.

Khi tình yêu Tổ quốc được gọi tên từ những điều bình dị

Bên cạnh các nội dung huấn luyện, những ngày sống tại Trường Sa để lại nhiều cảm xúc đặc biệt với các nghệ sĩ.

Tổng đạo diễn Lương Hải Khoa cho biết ê-kíp không cần dàn dựng cảm xúc trong những phân đoạn tại biển đảo. Theo anh, Trường Sa tự thân đã mang một sức mạnh đặc biệt. Giữa biển trời Tổ quốc, bên cột mốc chủ quyền hay trong lễ chào cờ, cảm xúc và lòng tự hào của mỗi người tham gia đều đến một cách tự nhiên.

Thúy Ngân cho biết chuyến đi giúp cô nhận ra tình yêu Tổ quốc trong mình mạnh mẽ hơn những gì từng hình dung. “Tình yêu nước của mình như được mở khóa”, nữ diễn viên nói.

Văn Mai Hương xúc động khi thực hiện nghi lễ chào cờ bên cột mốc chủ quyền. Trước không gian biển trời rộng lớn, nữ ca sĩ cảm nhận rõ hơn niềm tự hào và sự thiêng liêng của hai tiếng “Tổ quốc”.

Với Phan Mạnh Quỳnh, những ngày tại Trường Sa còn mở ra nguồn cảm hứng sáng tác. Nam nhạc sĩ cho biết anh mong muốn viết một ca khúc trọn vẹn về Trường Sa sau khi trở về đất liền.

Không chỉ là hành trình vượt qua giới hạn thể lực, Sao Nhập Ngũ 2026 còn đưa những người tham gia đến gần hơn với cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa. Qua từng bài huấn luyện, từng bữa cơm và những khoảnh khắc đứng trước biển trời Tổ quốc, hình ảnh người lính hiện lên bình dị, gần gũi nhưng cũng đầy bản lĩnh, trách nhiệm.