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Phương Mỹ Chi thực hiện nghi lễ cưới của người Khmer

Trạch Dương

TPO - Phương Mỹ Chi xuất hiện với hình ảnh trưởng thành trong "Thiên đường với người thương". Bên cạnh sự thay đổi về phong cách, nữ ca sĩ tiếp tục theo đuổi dòng nhạc mang âm hưởng dân gian, lần này tập trung khai thác đời sống, nghi lễ và nghệ thuật của đồng bào Khmer Nam Bộ”.

Sau ba năm kể từ album Vũ trụ cò bay, Phương Mỹ Chi trở lại với Thiên đường với người thương. Nữ ca sĩ rời khỏi những tạo hình quen thuộc, xuất hiện trong trang phục của phụ nữ Khmer Nam Bộ với hình ảnh nữ tính.

Sau hơn 13 năm ca hát, đây là lần đầu Phương Mỹ Chi thực hiện MV nói về chuyện tình yêu. Cô đóng cặp cùng diễn viên Bảo Định, kể câu chuyện về hai người bạn lớn lên trong cùng một phum sóc (khu dân cư truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer). Cả hai sau đó yêu nhau, kết hôn. Câu chuyện khép lại bằng hình ảnh người đàn ông khi đã về già.

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Phương Mỹ Chi "cưới" diễn viên Bảo Định trong MV mới.

Sau album lấy chất liệu văn hóa dân gian, văn học, Phương Mỹ Chi tiếp tục lựa chọn yếu tố truyền thống, nhưng mở trọng tâm sang đời sống của cộng đồng Khmer Nam Bộ.

Văn hóa Khmer Nam Bộ trong Thiên đường với người thương không chỉ xuất hiện qua trang phục hoặc kiến trúc. Yếu tố truyền thống đi liền tuổi thơ, nghề nghiệp và quá trình trưởng thành của hai nhân vật. Phương Mỹ Chi làm vũ công và dạy múa, Bảo Định làm công việc chế tác nhạc cụ ngũ âm. MV đưa vào một số điệu múa truyền thống như Rom Vong, Robam, bên cạnh hình ảnh mặt nạ chằn, dàn nhạc ngũ âm và hoạt động chế tác nhạc cụ.

MV còn lồng ghép hình ảnh những đứa trẻ tập múa trong nhà sinh hoạt cộng đồng. Các động tác chưa đồng đều, còn vụng về, thể hiện quá trình văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

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Yếu tố văn hóa truyền thống dân tộc Khmer thể hiện rõ trong MV của Phương Mỹ Chi.

Một phần quan trọng khác là lễ cưới của người Khmer Nam Bộ. Nghi thức buộc chỉ đỏ do Achar thực hiện mang ý nghĩa cầu chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc cho đôi vợ chồng. Achar Sơn Tịch - cố vấn, người am tường nghi lễ truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ - trực tiếp thực hiện nghi thức trong MV.

Ê-kíp cũng lựa chọn chùa Cò, chùa Vàm Ray và những cánh đồng thốt nốt làm bối cảnh. Kiến trúc chùa Khmer đại diện cho không gian tín ngưỡng, đồng ruộng, dòng sông và nhà sinh hoạt cộng đồng phản ánh phần đời sống bình dị. Văn hóa Khmer Nam Bộ hiện lên qua cả nghi lễ trang trọng lẫn sinh hoạt thường ngày.

Phần âm nhạc được xây dựng theo cấu trúc pop, kết hợp một số chất liệu của âm nhạc Khmer Nam Bộ. Đàn thuyền và dàn cồng Kôông vuông được đưa vào bản phối. Việc sử dụng nhạc cụ truyền thống giúp yếu tố văn hóa thể hiện rõ ở hình ảnh và cả âm thanh.

Để hoàn thiện sản phẩm, Phương Mỹ Chi và ê-kíp tham vấn giảng viên, nhà nghiên cứu thuộc Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn, Đại học Trà Vinh. Nội dung trao đổi liên quan đến trang phục, hoa văn, nhạc cụ, điệu múa, nghi lễ và những nét sinh hoạt của cộng đồng. Phương Mỹ Chi cũng được hướng dẫn trực tiếp các động tác múa Khmer.

Từ Vũ trụ cò bay đến Thiên đường với người thương, Phương Mỹ Chi đang cho thấy xu hướng sử dụng âm nhạc đương đại để tiếp cận chất liệu văn hóa Việt Nam. Việc đưa văn hóa Khmer Nam Bộ vào MV cho thấy nữ ca sĩ đang nỗ lực giới thiệu những giá trị ít xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc đại chúng.

Trạch Dương
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