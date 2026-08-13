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Thế giới

Rơi trực thăng quân sự Mỹ gây cháy lớn, hai phi công thiệt mạng

Minh Hạnh

TPO - Hai phi công đã thiệt mạng sau khi một chiếc trực thăng tấn công AH-64 Apache của Quân đội Mỹ rơi xuống một cánh đồng ở miền trung bang Texas và bốc cháy dữ dội, gây ra đám cháy lớn và buộc người dân khu vực lân cận phải sơ tán.

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Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin từ Quân đội Mỹ và Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Bell, chiếc trực thăng - thuộc căn cứ quân sự Fort Hood - đã gặp nạn gần khu vực Salado vào khoảng 13h35 (giờ địa phương) ngày 12/8. Cả hai thành viên phi hành đoàn trên máy bay đều được xác nhận đã tử vong.

Hiện vẫn chưa rõ chiếc trực thăng này xuất phát từ đâu hay đang trên đường đi đâu.

“Chiếc trực thăng rơi xuống một cánh đồng, và có thể thấy rõ đó là một vụ va chạm rất mạnh”, ông Cliff Coleman - người phát ngôn văn phòng cảnh sát trưởng - nói với các phóng viên.

Vụ va chạm đã gây ra một đám cháy trên cánh đồng cỏ, lan rộng trên diện tích khoảng 40 héc-ta. Theo Cơ quan Lâm nghiệp Texas A&M, tính đến 17 giờ cùng ngày (giờ địa phương), lực lượng chức năng đã khống chế được khoảng 45% đám cháy. Các nhà chức trách đã ra lệnh sơ tán người dân trong khu vực, trong khi lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt ngọn lửa.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các mảnh vỡ đang bốc cháy nằm rải rác trên mặt đất, trong khi các đội cứu hộ nỗ lực dập tắt những đám cháy còn sót lại.

Theo chính quyền địa phương, không có ai dưới mặt đất bị thương và chiếc trực thăng không va chạm với bất kỳ tòa nhà hay công trình nào khác.

Trực thăng Apache có thể mang theo tới 16 tên lửa Hellfire, 76 quả rocket và 1.200 viên đạn cho pháo 30mm. Quân đội Mỹ mô tả biến thể mới AH-64E là loại trực thăng tấn công hiện đại nhất của họ, và dự kiến ​​sẽ tiếp tục phục vụ trong nhiều thập kỷ tới.

Minh Hạnh
RT
#rơi trực thăng Mỹ #bang Texas #trực thăng AH-64 Apache #sơ tán #phi công Mỹ

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