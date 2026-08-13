Người phát ngôn Nhà Trắng sắp rời khỏi chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump

TPO - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt - người trẻ nhất từng đảm nhiệm vị trí này, sẽ rời khỏi chính quyền Tổng thống Donald Trump vào cuối tháng.

Bà Karoline Leavitt sắp rời vị trí người phát ngôn Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Bà Leavitt, 28 tuổi, gọi đây là “quyết định vừa vui vừa buồn” trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 12/8, ngay sau khi Tổng thống Trump thông báo bà sẽ rời khỏi chức vụ.

Bà vừa trở lại bục phát ngôn của Nhà Trắng sau khi sinh con thứ hai vào tháng 5. Bà cũng có con trai 2 tuổi.

“Thực lòng, kể từ khi trở lại Nhà Trắng sau khi con gái tôi chào đời, trong thâm tâm tôi cảm thấy mình không thể trở thành người mẹ tốt nhất mà hai đứa con nhỏ của tôi xứng đáng có được, trong khi vẫn phải dành lượng thời gian, năng lượng và sự tập trung liên tục mà vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng đòi hỏi. Đó là lý do cuối cùng tôi đã đưa ra quyết định vừa vui vừa buồn là rời Nhà Trắng và bắt đầu một chương mới trong cuộc đời”, bà Leavitt viết.

Tổng thống Trump chưa cho biết ai sẽ thay thế bà vào vị trí nổi bật này. Trong bài đăng riêng trên mạng xã hội, ông nói “hoàn toàn hiểu và tôn trọng” quyết định của bà Leavitt, đồng thời cho biết bà sẽ tiếp tục đóng vai trò trong đội ngũ của ông.

“Từ giờ, Karoline sẽ là một trong những cố vấn bên ngoài hàng đầu của tôi và là một tiếng nói có ảnh hưởng trong đảng Cộng hòa, khi chúng tôi nỗ lực làm nên lịch sử và giành chiến thắng quyết định trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”, Tổng thống Trump viết.

Bà Karoline Leavitt tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Trước khi tham gia chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump, bà Leavitt là người phát ngôn cho MAGA Inc., một siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ ông Trump. Năm 2022, bà tranh cử vào Hạ viện tại bang New Hampshire, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa với 10 ứng viên, nhưng sau đó thất bại trong cuộc tổng tuyển cử trước nghị sĩ Dân chủ đương nhiệm Chris Pappas.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, bà Leavitt làm trợ lý tại văn phòng báo chí Nhà Trắng. Sau đó, bà trở thành Giám đốc truyền thông cho nữ nghị sĩ Cộng hòa Elise Stefanik của New York.

Từ khi trở thành người phát ngôn Nhà Trắng, bà Leavitt ít tổ chức họp báo hơn những người tiền nhiệm. Ông Trump người thường xuyên trao đổi với phóng viên trong các sự kiện tại Nhà Trắng và các chuyến công du, vì vậy chủ yếu sử dụng bà Leavitt để xuất hiện trên Fox News và các hãng truyền thông bảo thủ khác, nhằm quảng bá chương trình nghị sự của ông và công kích các nghị sĩ Dân chủ cũng như truyền thông chính thống.

Các thư ký báo chí Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu của Trump bao gồm Sean Spicer và Sarah Huckabee Sanders - những người nổi tiếng với các màn tranh luận gay gắt với phóng viên. Một người khác - Stephanie Grisham, thậm chí chưa từng tổ chức họp báo. Người kế nhiệm bà - Kayleigh McEnany, thường xuyên chỉ trích truyền thông trong những lần xuất hiện tại phòng họp báo Nhà Trắng.