Colombia hạn chế nhận cứu hộ quốc tế dù giai đoạn vàng sau động đất sắp cạn

TPO - Colombia đã bắt đầu tiếp nhận một số đội cứu hộ quốc tế, dù ban đầu từ chối lời đề nghị hỗ trợ trong những giờ quan trọng để cứu nạn nhân sau trận động đất kinh hoàng xảy ra hôm 11/8.

Một nạn nhân được cứu sau trận động đất ở Colombia. (Ảnh: AP)

Sự chậm trễ được cho là do những tranh cãi trong chính quyền mới của Tổng thống Abelardo de la Espriella. Ông nhậm chức hôm 8/8.

Thông tin về việc chậm tiếp nhận hỗ trợ xuất hiện trong bối cảnh thời gian vàng 72 giờ để tìm kiếm người sống sót dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập đang dần kết thúc. Sau khoảng thời gian này, lực lượng cứu hộ cảnh báo khả năng tìm thấy người còn sống sẽ giảm mạnh.

Các nhà lãnh đạo trên khắp châu Mỹ đã đề nghị hỗ trợ ngay sau khi trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra, tương tự như khi Venezuela hứng chịu hai trận động đất mạnh hồi tháng 6.

Tuy nhiên, Venezuela lập tức tiếp nhận hàng chục đội cứu hộ quốc tế, trong khi Colombia từ chối một số đội hoặc hạn chế hình thức hỗ trợ của họ.

Nhà khoa học chính trị Sandra Borda cho rằng những khó khăn trong việc điều phối viện trợ liên quan đến quá trình chuyển giao quyền lực căng thẳng giữa chính quyền hiện tại và chính quyền tiền nhiệm - vốn không tiến hành bàn giao chính thức.

Mãi đến ngày 12/8, ông David Tamayo Roldán mới được bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan quốc gia về quản lý rủi ro thiên tai. Đây là cơ quan chịu trách nhiệm ứng phó với các thảm họa tại Colombia.

“Không có quá trình chuyển giao và lại có sự thay đổi nhân sự như vậy, việc xảy ra những trục trặc trong hệ thống là hoàn toàn bình thường”, bà Borda, giáo sư tại Đại học Los Andes, nhận định.

Tình hình cho đến ngày 12/8 vẫn chưa rõ ràng khi nhiều quốc gia và tổ chức, trong đó có Liên Hợp Quốc, cho biết chưa nhận được yêu cầu hỗ trợ từ chính quyền Colombia.

Mexico đã chuẩn bị hàng tấn hàng cứu trợ và lực lượng gồm 255 quân nhân, nhưng cho biết chưa nhận được yêu cầu từ Colombia và việc triển khai lực lượng.

Đại sứ Trung Quốc tại Colombia Chu Cảnh Dương (Zhu Jingyang) đã lên tiếng đề nghị Colombia thiết lập đầu mối chính thức để điều phối viện trợ quốc tế.

“Chúng tôi hy vọng Chính phủ Colombia ngay lập tức công bố tên và thông tin liên lạc của quan chức phụ trách điều phối viện trợ quốc tế dành cho các nạn nhân động đất”, ông viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Abelardo de la Espriella phát biểu ngày 12/8. (Ảnh: AP)

Khi thời gian trôi qua, hoạt động điều phối cuối cùng cũng bắt đầu.

Chiều 12/8, Tổng thống El Salvador Nayib Bukele thông báo sẽ gửi viện trợ nhân đạo tới Colombia, nhưng cho biết chính quyền Tổng thống De la Espriella chỉ đề nghị hỗ trợ “bằng vật tư” cho những người bị ảnh hưởng.

“Chúng tôi được thông báo rằng các đội cứu hộ, nhân viên y tế và các cơ quan ứng phó khẩn cấp khác của họ đã được triển khai và đang xử lý tình hình, vì vậy vào thời điểm này họ không cần hỗ trợ về nhân lực”, ông Bukele nói.

Tuy nhiên, ngày 12/8, Peru xác nhận nước này sẽ cử tình nguyện viên tới hỗ trợ tìm kiếm và cứu hộ.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Colombia cho biết đang lập danh sách “những nhu cầu cụ thể” để đề nghị quốc tế hỗ trợ.

Người đứng đầu cơ quan quản lý thiên tai của Colombia thông tin rằng chính phủ nước này chỉ đề nghị các đội cứu hộ từ 4 quốc gia gồm Mỹ, El Salvador, Ecuador và Israel, bởi theo đánh giá của Colombia, lực lượng cứu hộ của những nước này có chứng nhận quốc tế cần thiết cho công việc.

Ngoại trưởng Omar Bula khẳng định Colombia “hoàn toàn không loại trừ bất kỳ quốc gia nào” trong số những nước đã đề nghị hỗ trợ.

“Chúng tôi hợp tác với các quốc gia mà không dựa trên bất kỳ cân nhắc nào về hệ tư tưởng hay chính trị”, ông nói.

Ngày 12/8, Mỹ xác nhận nước này đã điều động các đội tìm kiếm và cứu nạn từ Virginia và California tới Colombia, sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ chính phủ nước này.