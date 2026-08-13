Hé lộ mối đe dọa tên lửa buộc Tổng thống Mỹ Trump phải đổi máy bay vào phút chót

TPO - Một nguồn thạo tin tiết lộ, mối đe dọa về việc chuyên cơ Không lực Một có thể bị tấn công bởi tên lửa vác vai đã khiến Cơ quan Mật vụ Mỹ phải bí mật chuyển Tổng thống Donald Trump sang một chiếc máy bay nhỏ hơn để rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: New York Times)

Theo nguồn tin, mối đe dọa xuất hiện vào ngày cuối cùng trong chuyến thăm Ankara của Tổng thống Trump để dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cơ quan Mật vụ Mỹ đánh giá mối đe dọa này là có cơ sở và sắp xảy ra, buộc họ phải triển khai một chiến dịch đặc biệt nhằm che giấu lộ trình di chuyển của Tổng thống Mỹ. Vì có ít thời gian chuẩn bị, nên kế hoạch của Cơ quan Mật vụ chỉ được đưa ra vào phút chót.

Tờ New York Times đưa tin, các quan chức Mỹ đã rất lo ngại khi phát hiện thông tin về nơi ông Trump lưu trú tại Ankara, bao gồm cả tầng chính xác của khách sạn, bị rò rỉ.

Một nguồn tin khác nắm rõ vụ việc cho biết, phía đối địch với ông Trump chưa có kế hoạch cụ thể để thực hiện lời đe dọa mà chỉ mới dừng lại ở ý định. Đó là lý do vì sao các máy bay vẫn được phép cất cánh.

Sau khi bước lên chiếc chuyên cơ Không lực Một trước ống kính báo giới, Tổng thống Trump cùng một nhóm nhỏ trợ lý đã sử dụng xe tải phục vụ hậu cần để bí mật chuyển từ chuyên cơ Không lực Một sang một chiếc máy bay C-32A nhỏ hơn, không có dấu hiệu nhận diện đặc biệt, cho chuyến bay rời Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 8/7. Trong khi đó, chiếc Không lực Một khởi hành riêng, chở theo các quan chức cấp cao trong chính quyền, nhân viên Nhà Trắng và đoàn báo chí tháp tùng.

Trên chiếc chuyên cơ Không lực Một được dùng làm mồi nhử đánh lạc hướng có Ngoại trưởng Marco Rubio - người được cho là đã được thông báo về kế hoạch này. Ngoài ra còn có Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung, cùng một số trợ lý khác và nhóm phóng viên tháp tùng thường lệ gồm 13 người.

Trong khi đó, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Dan Scavino, trợ lý điều hành Natalie Harp và Giám đốc phụ trách hoạt động tại Phòng Bầu dục Walt Nauta đã cùng ông Trump di chuyển trên chiếc xe tải phục vụ hậu cần để chuyển máy bay.

Một chiếc xe tải phục vụ suất ăn đỗ cạnh chuyên cơ Không lực Một tại Sân bay Ankara Esenboga ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 8/7, trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Ankara. (Ảnh: Reuters)

Một số nhà bình luận truyền thông và các nghị sĩ đã đặt câu hỏi, liệu kế hoạch này có đặt các trợ lý của ông Trump cũng như các nhà báo đi cùng ông vào tình thế nguy hiểm hay không, khi họ ở trên chiếc máy bay được cho là đang chở tổng thống.

Hôm 12/8, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng ông đã đổi máy bay theo chỉ dẫn của Cơ quan Mật vụ - đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho lãnh đạo. Ông đã bay từ Ankara đến một điểm dừng tiếp nhiên liệu tại Anh mà không gặp sự cố nào.

Washington Post là tờ báo đầu tiên đưa tin chi tiết về chiến dịch đổi máy bay.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa bình luận về vụ việc này.

Ông Douglas Birkey - Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell - cho biết, mối đe dọa nhắm vào máy bay của ông Trump có thể là một loại tên lửa tầm nhiệt mới, loại vũ khí tự động bám theo luồng nhiệt từ động cơ máy bay và đang trở thành nỗi lo ngại ngày càng lớn đối với các nhà hoạch định quân sự. Chúng khó bị phát hiện hơn so với các loại vũ khí dẫn đường bằng radar truyền thống, và "có thể bất ngờ xuất hiện từ hư không" do không phát ra sóng vô tuyến.

Ông Birkey lấy ví dụ một phiên bản vũ khí có tên SA-67 của Iran, sử dụng bệ phóng đơn giản và được cho là trang bị cả hệ thống dẫn đường tầm nhiệt lẫn laser. Ngoài ra, còn có loại vũ khí tầm nhiệt vác vai 9K333 Verba do Nga chế tạo.