Trung tướng Tào Đức Thắng: Cần quy hoạch hạ tầng viễn thông khi nước ta tiến lên 6G, 7G

TPO - Đại biểu Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, đề nghị, trong quá trình xây dựng chính sách và quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông cần quy hoạch hạ tầng thụ động cho tương lai khi nước ta tiến lên 6G, 7G.

Sáng 13/8, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Tăng cường sử dụng chung hạ tầng, giảm đầu tư trùng lặp, tối ưu chi phí

Tham gia thảo luận, đại biểu Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, đánh giá việc sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện năm 2022 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng đấu giá và phân bổ các băng tần phục vụ triển khai hạ tầng di động 4G, 5G.

"Nhìn từ ba phía, Nhà nước được nguồn thu, doanh nghiệp có điều kiện đầu tư, tiết kiệm chi phí, người dân hưởng lợi về dịch vụ tốt hơn", ông Tào Đức Thắng nêu.

Theo ông Thắng, với doanh nghiệp, việc được phân bổ băng tần đúng thời điểm không chỉ giúp đẩy nhanh đầu tư duy trì tăng trưởng còn tối ưu hóa chi phí triển khai và khai thác mạng lưới. Theo tính toán có thể tiết kiệm cho các doanh nghiệp đến hàng chục nghìn tỷ đồng tiền đầu tư. Với người dân được hưởng lợi nhìn thấy qua tốc độ trải nghiệm dịch vụ cũng như công nghệ hạ tầng.

Với Luật Viễn thông năm 2023 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh từ dịch vụ viễn thông truyền thống sang trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và hạ tầng số tạo nền tảng pháp lý cho sự phát triển kinh tế số, xã hội số.

Đại biểu Quốc hội Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel. (Ảnh: Như Ý)



Đại biểu Tào Đức Thắng chia sẻ thực tiễn đầu tư viễn thông ngày nay không còn là xây dựng trạm phát sóng hay cáp quang mà đã gắn chặt với dữ liệu, nền tảng số và hệ sinh thái dịch vụ.

Ông dẫn chứng, Mobile Money đã có gần 13 triệu thuê bao hoạt động, góp phần thúc đẩy thanh toán số và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính nhất là tại vùng sâu vùng xa.

Một điểm nổi bật khác được ông Thắng nêu, là cơ chế chia sẻ hạ tầng của luật đã tạo cơ sở pháp lý các doanh nghiệp tăng cường sử dụng chung hạ tầng, giảm đầu tư trùng lặp, tối ưu chi phí và từng bước chuyển từ cạnh tranh đơn thuần sang hợp tác cùng phát triển.

Bên cạnh đó, trong tình huống thiên tai, các doanh nghiệp đã chủ động phối hợp đảm bảo thông tin liên lạc, nhờ đó trong các đợt bão lũ vừa qua hơn 10 triệu thuê bao đã được "roaming" sang nhau.

Việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh để phân cấp, phân quyền và chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đã giúp doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian và chi phí tuân thủ.



Ông Thắng đánh giá cao cách tiếp cận của dự thảo luật khi tập trung vào 3 nhóm nội dung trọng tâm là: Cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính về điều kiện đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; hoàn thiện các quy định vướng mắc thực tiễn trong đó có cơ chế sử dụng chung hạ tầng viễn thông phục vụ quốc phòng an ninh.

Về kiến nghị, đại biểu Tào Đức Thắng cho hay, trong quá trình xây dựng chính sách và quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông cần quy hoạch hạ tầng thụ động cho tương lai khi nước ta tiến lên 6G, 7G.

Đại biểu phân tích, mật độ dân số của nước ta trên một trạm phát sóng còn thấp so với các nước láng giềng, tương lai nếu tần số tăng cao nữa thì cần nhiều trạm hơn, nên đại biểu đề nghị sớm có quy hoạch hạ tầng

Loại bỏ những điều kiện không còn cần thiết, không rõ ràng hoặc có thể quản lý bằng hậu kiểm

Tham gia thảo luận, đại biểu Bế Trung Anh (Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội), nhấn mạnh, tinh thần của Nghị quyết 57 và Nghị quyết 66 đặt ra yêu cầu thể chế phải đi trước một bước, xóa bỏ rào cản, khơi thông nguồn lực và trở thành lợi thế cạnh tranh.

Đại biểu kiến nghị xây dựng quy định đủ mở để các công nghệ tương lai như 6G, mạng vệ tinh, kết nối trực tiếp vệ tinh với thiết bị hay mạng riêng công nghiệp có thể được thử nghiệm mà không phải chờ sửa luật. Mở cơ chế chia sẻ phổ tần, thử nghiệm mạng vệ tinh tích hợp; áp dụng nguyên tắc một lần thẩm định với các giấy phép liên quan; mở rộng chia sẻ hạ tầng viễn thông với hạ tầng giao thông, điện lực, chiếu sáng và công trình công cộng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. (Ảnh: Như Ý)



Giải trình sau đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết, dự thảo luật quy định kéo dài thời hạn cấp phép lần đầu từ 3 lên 5 năm đối với doanh nghiệp quốc phòng, an ninh sử dụng băng tần để phát triển kinh tế kết hợp nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Trước băn khoăn việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh có thể làm giảm hiệu lực quản lý Nhà nước, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đề xuất cắt giảm hai thủ tục hành chính, 47 điều kiện và đơn giản hóa bốn điều kiện kinh doanh.

Việc cắt giảm dựa trên nguyên tắc loại bỏ những điều kiện không còn cần thiết, không rõ ràng hoặc đã có thể quản lý bằng hậu kiểm. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, giảm điều kiện không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Các công cụ thay thế, như hệ thống quy chuẩn kỹ thuật dựa trên dữ liệu và nền tảng số, cần được hoàn thiện để bảo đảm hiệu lực quản lý.

Về chia sẻ hạ tầng viễn thông phục vụ quốc phòng, an ninh, Phó Thủ tướng cho rằng việc này phải bảo đảm quyền, lợi ích của các bên, khả thi về kỹ thuật và không ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp. Chính phủ dự kiến quy định cụ thể trong nghị định hướng dẫn về đối tượng, phạm vi chia sẻ, cơ chế tài chính, hạch toán và bù đắp chi phí, điều kiện chia sẻ và trách nhiệm các bên.