Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lộ diện những loài thú cực kỳ quý hiếm trong rừng sâu Đà Nẵng

Nguyễn Hoài

TPO - Kết quả bẫy ảnh của Viện Sinh thái Miền Nam ghi nhận được những loài thú cực kỳ quý hiếm tại một khu rừng phòng hộ của thành phố Đà Nẵng, trong đó có Mang Trường Sơn, Sơn dương, Cầy vằn bắc, Chồn bạc má bắc.

Viện Sinh thái Miền Nam vừa công bố dữ liệu ghi nhận từ hệ thống camera bẫy ảnh được triển khai tại một khu rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thuộc địa phận của tỉnh Quảng Nam cũ trước sáp nhập.

Kết quả, trong phạm vi khá hẹp, bẫy ảnh đã ghi nhận được rất nhiều loài thú đặc biệt quý hiếm. Nổi bật trong đó là loài Mang Trường Sơn – loài móng guốc nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp của Sách đỏ Việt Nam.

Loài thú này từng có vùng phân bố khá rộng nhưng nạn săn bắt cùng sinh cảnh sống bị thu hẹp đã đẩy loài đến bên bờ tuyệt chủng, hiện chỉ còn được ghi nhận tại những cánh rừng già Trường Sơn, chủ yếu thông qua hoạt động bẫy ảnh.

Video về các loài thú quý hiếm vừa được ghi nhận tại Đà Nẵng. Nguồn: Viện Sinh thái Miền Nam.

Một loài thú cực kỳ nguy cấp khác cũng được ghi nhận lần này là loài Cầy vằn bắc. Loài này từng xuất hiện trên những cánh rừng từ Lào Cai đến Lâm Đồng với vùng phân bố rất rộng.

Tuy nhiên cũng như nhiều loài thú khác phải đối mặt với nạn săn bắt và sinh cảnh sống bị thu hẹp, Cầy vằn bắc cũng suy giảm rất nhanh chóng trong những năm qua.

Các nhà bảo tồn ước tính, số lượng loài đã giảm hơn 80% chỉ trong khoảng 3 thập niên. Hiện loài này cũng chủ yếu được ghi nhận thông qua hoạt động bẫy ảnh.

Một điểm khá đặc biệt là kết quả bẫy ảnh ghi nhận được loài Sơn Dương - loài động vật chủ yếu sinh sống tại những vùng rừng núi đá vôi cheo leo với biệt danh kỵ sĩ của vách đá.

Cũng giống như Cầy vằn bắc, Sơn dương từng được nhìn thấy ở các cánh rừng từ miền Bắc vào đến Bình Thuận cũ - một phạm vi phân bố rất rộng lớn. Tuy nhiên, loài đã suy giảm đến mức nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam do bị săn bắt quá mức. Đến nay đây là loài thú rất hiếm gặp ngoài tự nhiên.

Loài Sơn dương được ghi nhận tại khu rừng phòng hộ ở Đà Nẵng.

Kết quả bẫy ảnh lần này cũng ghi nhận Mang thường, Gà lôi trắng - những loài động vật được xếp vào nhóm sắp nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam.

Đáng lưu ý, bẫy ảnh cũng ghi nhận sự tồn tại của loài Chồn bạc má bắc và loài Cầy móc cua - những loài thú còn ít thông tin và ít được quan tâm nhưng cũng cực kỳ hiếm gặp ngoài tự nhiên, cho thấy hệ sinh thái còn khá đa dạng và nguyên vẹn tại khu rừng nơi đặt bẫy ảnh.

Theo Viện Sinh thái Miền Nam, kết quả thu được đã cung cấp minh chứng thực nghiệm quan trọng về sự hiện diện, phân bố không gian và tập tính của nhiều loài động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Tư liệu hình ảnh và âm thanh trực quan này không chỉ đóng vai trò cốt lõi trong việc đánh giá hiện trạng quần thể động vật hoang dã, mà còn cung cấp cơ sở khoa học thiết thực phục vụ công tác quy hoạch vùng bảo tồn và hoạch định chiến lược quản lý đa dạng sinh học cấp địa phương.

Nguyễn Hoài
#rừng phòng hộ #động vật hoang dã #động vật quý hiếm #Sơn dương #Mang Trường Sơn #Mang thường #Cầy vằn bắc #Gà lôi trắng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe