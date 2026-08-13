Lộ diện những loài thú cực kỳ quý hiếm trong rừng sâu Đà Nẵng

TPO - Kết quả bẫy ảnh của Viện Sinh thái Miền Nam ghi nhận được những loài thú cực kỳ quý hiếm tại một khu rừng phòng hộ của thành phố Đà Nẵng, trong đó có Mang Trường Sơn, Sơn dương, Cầy vằn bắc, Chồn bạc má bắc.

Viện Sinh thái Miền Nam vừa công bố dữ liệu ghi nhận từ hệ thống camera bẫy ảnh được triển khai tại một khu rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thuộc địa phận của tỉnh Quảng Nam cũ trước sáp nhập.

Kết quả, trong phạm vi khá hẹp, bẫy ảnh đã ghi nhận được rất nhiều loài thú đặc biệt quý hiếm. Nổi bật trong đó là loài Mang Trường Sơn – loài móng guốc nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp của Sách đỏ Việt Nam.

Loài thú này từng có vùng phân bố khá rộng nhưng nạn săn bắt cùng sinh cảnh sống bị thu hẹp đã đẩy loài đến bên bờ tuyệt chủng, hiện chỉ còn được ghi nhận tại những cánh rừng già Trường Sơn, chủ yếu thông qua hoạt động bẫy ảnh.

Video về các loài thú quý hiếm vừa được ghi nhận tại Đà Nẵng. Nguồn: Viện Sinh thái Miền Nam.

Một loài thú cực kỳ nguy cấp khác cũng được ghi nhận lần này là loài Cầy vằn bắc. Loài này từng xuất hiện trên những cánh rừng từ Lào Cai đến Lâm Đồng với vùng phân bố rất rộng.

Tuy nhiên cũng như nhiều loài thú khác phải đối mặt với nạn săn bắt và sinh cảnh sống bị thu hẹp, Cầy vằn bắc cũng suy giảm rất nhanh chóng trong những năm qua.

Các nhà bảo tồn ước tính, số lượng loài đã giảm hơn 80% chỉ trong khoảng 3 thập niên. Hiện loài này cũng chủ yếu được ghi nhận thông qua hoạt động bẫy ảnh.

Một điểm khá đặc biệt là kết quả bẫy ảnh ghi nhận được loài Sơn Dương - loài động vật chủ yếu sinh sống tại những vùng rừng núi đá vôi cheo leo với biệt danh kỵ sĩ của vách đá.

Cũng giống như Cầy vằn bắc, Sơn dương từng được nhìn thấy ở các cánh rừng từ miền Bắc vào đến Bình Thuận cũ - một phạm vi phân bố rất rộng lớn. Tuy nhiên, loài đã suy giảm đến mức nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam do bị săn bắt quá mức. Đến nay đây là loài thú rất hiếm gặp ngoài tự nhiên.

Loài Sơn dương được ghi nhận tại khu rừng phòng hộ ở Đà Nẵng.

Kết quả bẫy ảnh lần này cũng ghi nhận Mang thường, Gà lôi trắng - những loài động vật được xếp vào nhóm sắp nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam.

Đáng lưu ý, bẫy ảnh cũng ghi nhận sự tồn tại của loài Chồn bạc má bắc và loài Cầy móc cua - những loài thú còn ít thông tin và ít được quan tâm nhưng cũng cực kỳ hiếm gặp ngoài tự nhiên, cho thấy hệ sinh thái còn khá đa dạng và nguyên vẹn tại khu rừng nơi đặt bẫy ảnh.

Theo Viện Sinh thái Miền Nam, kết quả thu được đã cung cấp minh chứng thực nghiệm quan trọng về sự hiện diện, phân bố không gian và tập tính của nhiều loài động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Tư liệu hình ảnh và âm thanh trực quan này không chỉ đóng vai trò cốt lõi trong việc đánh giá hiện trạng quần thể động vật hoang dã, mà còn cung cấp cơ sở khoa học thiết thực phục vụ công tác quy hoạch vùng bảo tồn và hoạch định chiến lược quản lý đa dạng sinh học cấp địa phương.