Phát hiện vụ buôn lậu ngà voi đặc biệt lớn

Kiểm tra 3 container từ châu Phi về Việt Nam, khai báo là gỗ xẻ, lực lượng chức năng phát hiện gần 1,2 tấn ngà voi cùng hơn 79 kg xương động vật thuộc các loài hoang dã nguy cấp, quý hiếm. Theo đánh giá ban đầu, đây là vụ việc có số lượng tang vật đặc biệt lớn được phát hiện tại khu vực miền Trung trong những năm gần đây.

Ngày 12/8, Cục Hải quan cho biết, Chi cục Điều tra chống buôn lậu vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Gia Lai phát hiện vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm với số lượng đặc biệt lớn tại cảng Quy Nhơn.

Theo Cục Hải quan, lô hàng gồm 3 container vận chuyển từ châu Phi về Việt Nam, cập cảng Quy Nhơn ngày 9/7. Trên tờ khai, doanh nghiệp khai báo hàng hóa là gỗ xẻ. Qua thu thập, phân tích thông tin, lực lượng Hải quan phát hiện dấu hiệu nghi vấn nên tổ chức giám sát và triển khai các biện pháp kiểm soát.

Từ ngày 6-8/8, Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, Chi cục Hải quan khu vực XIV và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn tiến hành khám xét lô hàng.

Đây là vụ việc có số lượng tang vật đặc biệt lớn được phát hiện tại khu vực miền Trung trong những năm gần đây.

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1.193 kg ngà voi và 79,3 kg xương động vật. Kết quả giám định xác định số ngà thuộc họ Voi (Elephantidae), các mẫu xương thuộc họ Mèo lớn (Felidae), nằm trong các phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Cục Hải quan đánh giá đây là vụ việc có lượng tang vật đặc biệt lớn được phát hiện tại khu vực miền Trung trong những năm gần đây, đồng thời là vụ việc lớn lần đầu được phát hiện tại địa bàn cảng Quy Nhơn.

Ngày 10/8, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền. Cục Hải quan cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý, đồng thời tăng cường kiểm soát các tuyến, địa bàn và loại hình có nguy cơ cao.