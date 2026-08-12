ESG Company Tour 2026: Kết nối SME với giải pháp thực tiễn về chuyển đổi xanh

Việt Nam đang đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi xanh nhằm hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Trong xu thế đó, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đã nhận thức rõ yêu cầu chuyển đổi, nhưng vẫn gặp không ít khó khăn trong việc xác định điểm bắt đầu, phân bổ nguồn lực triển khai và đầu tư có hiệu quả. ESG Company Tour 2026 được tổ chức nhằm tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp SME đến gần hơn với các mô hình thực tế, qua đó trực tiếp quan sát, học hỏi kinh nghiệm và tham khảo những cách tiếp cận ESG đã được triển khai trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cơ hội tiếp cận kinh nghiệm chuyển đổi xanh dành cho SME

Việt Nam đang từng bước chuyển các cam kết về tăng trưởng xanh và Net Zero thành yêu cầu thực thi cụ thể đối với doanh nghiệp. Áp lực giảm phát thải, tiêu chuẩn ESG, yêu cầu từ chuỗi cung ứng và các cơ chế carbon ngày càng tác động trực tiếp đến khả năng tiếp cận thị trường, nguồn vốn và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp SME, quá trình chuyển đổi vẫn gặp rất nhiều rào cản về vốn, công nghệ, nhân lực và kinh nghiệm triển khai.

Tại sự kiện ESG Company Tour 2026 diễn ra ngày 12/8/2026 tại Nhà máy Prime Tiền Phong (Phú Thọ), các doanh nghiệp SME có cơ hội trực tiếp tìm hiểu những mô hình và giải pháp ESG đã được Prime Group triển khai trong thực tế. Với định hướng chuyển đổi xanh theo ba trụ cột Sản xuất xanh, Sản phẩm xanh và Không gian xanh, Prime áp dụng nhiều giải pháp xanh trong sản xuất như sử dụng nhiên liệu sinh khối, thu hồi nhiệt dư, điện mặt trời mái nhà, áp dụng IoT trong quản lý dây chuyền,...Các giải pháp này góp phần giảm phát thải, tối ưu năng lượng và tài nguyên, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành, qua đó mang đến những kinh nghiệm tham khảo thực tiễn cho SME.

Các doanh nghiệp SME tham quan, học hỏi kinh nghiệm chuyển đổi xanh tại nhà máy Prime Tiền Phong.

Thông qua các hoạt động tham quan, trao đổi, doanh nghiệp SME có thể tiếp cận kinh nghiệm về tối ưu vận hành, nguồn lực và ứng dụng công nghệ, từ đó lựa chọn giải pháp phù hợp để từng bước đưa mục tiêu ESG vào thực tiễn. Bên cạnh đó, sự kiện còn mở rộng cơ hội kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp tiên phong, hiệp hội và các tổ chức liên quan, giúp doanh nghiệp SME học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Các chuyên gia chia sẻ trong phiên thảo luận: “Làm thế nào để doanh nghiệp SME thực hiện chuyển đổi xanh hiệu quả?”.

Sáng kiến Go Together: thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong hành trình chuyển đổi xanh

Sự kiện ESG Company Tour nằm trong khuôn khổ Go Together - sáng kiến được SCG triển khai với mong muốn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trên hành trình chuyển đổi xanh, đồng thời kết nối doanh nghiệp với các chuyên gia và tổ chức uy tín để chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thúc đẩy hợp tác và nâng cao năng lực phát triển bền vững.

Không dừng lại ở các sự kiện riêng lẻ, Go Together hướng tới xây dựng một mạng lưới kết nối dành cho cộng đồng SME. Đây là nơi các doanh nghiệp có thể thường xuyên trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm hỗ trợ trong suốt quá trình chuyển đổi xanh. Qua đó, SCG kỳ vọng từng bước hình thành một hệ sinh thái phát triển bền vững, trong đó những doanh nghiệp đã có kết quả chuyển đổi có thể tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng các doanh nghiệp mới tham gia trong tương lai.

Chia sẻ về ý nghĩa của sáng kiến, ông Wichet Chuchaeu - Giám đốc Điều hành Khu vực Việt Nam, ngành Xi măng-VLXD tập đoàn SCG kiêm Phó Chủ tịch, SCG Việt Nam cho biết: “Chuyển đổi xanh không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu thiết yếu đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp SME. Khi các chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng ưu tiên phát triển bền vững, những doanh nghiệp bắt đầu thích ứng từ hôm nay sẽ có vị thế tốt hơn để cạnh tranh và tăng trưởng trong tương lai. Thông qua Go Together, SCG mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp SME chuyển hóa các mục tiêu ESG thành những hành động thực tiễn, mang lại giá trị kinh doanh thực chất”.

Ông Wichet Chuchaeu kỳ vọng sáng kiến Go Together sẽ tiếp sức cho SME Việt Nam tự tin chuyển đổi xanh.

Trong tương lai, SCG cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh theo hướng thiết thực, chia sẻ kinh nghiệm và tạo thêm cơ hội để các doanh nghiệp SME nâng cao năng lực, tự tin hơn trên hành trình phát triển bền vững.