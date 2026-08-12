Buying Event 2026: Tăng cường kết nối trong ngành kính mắt Việt Nam

Sự kiện đồng thời ghi dấu hành trình phát triển của Bolon và Molsion tại thị trường Việt Nam, với sự đồng hành của HPG cùng hệ thống cửa hàng kính trên toàn quốc.

Buying Event – Hành Trình Thịnh Vượng 2026 do Hào Phát Group (HPG) tổ chức là dịp để doanh nghiệp gặp gỡ các đối tác bán lẻ, trao đổi về nhu cầu thị trường, hoạt động kinh doanh và trải nghiệm của người tiêu dùng trong ngành kính mắt.

Thông qua chương trình, HPG hướng đến việc tăng cường kết nối giữa Bolon, Molsion và hệ thống cửa hàng kính; đồng thời ghi nhận những phản hồi thực tế để nâng cao chất lượng hỗ trợ đối tác trong thời gian tới.

Tăng cường kết nối trong ngành kính mắt

Thị trường kính mắt đang có những thay đổi rõ rệt khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến thiết kế, chất lượng, nguồn gốc sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa thương hiệu, đơn vị phân phối và hệ thống cửa hàng bán lẻ.

Trong chuỗi kết nối này, HPG đảm nhiệm vai trò đưa sản phẩm Bolon và Molsion đến hệ thống cửa hàng kính, đồng thời hỗ trợ thông tin sản phẩm, hoạt động trưng bày, tư vấn bán hàng và dịch vụ hậu mãi.

Bên cạnh việc cung ứng sản phẩm, HPG cũng tiếp nhận ý kiến từ các cửa hàng – nơi trực tiếp tiếp xúc và phục vụ người mua. Những phản hồi về nhu cầu, kiểu dáng, trải nghiệm sử dụng và dịch vụ sau bán hàng là nguồn thông tin giúp các bên hiểu rõ hơn về thị trường Việt Nam.

Buying Event – Hành Trình Thịnh Vượng 2026 quy tụ các đối tác bán lẻ trong ngành kính mắt.

Cửa hàng kính là điểm chạm trực tiếp với người tiêu dùng

Cửa hàng bán lẻ là nơi khách hàng trực tiếp xem sản phẩm, lựa chọn kiểu dáng, nhận tư vấn và được hỗ trợ trong quá trình sử dụng. Vì vậy, chất lượng thông tin và dịch vụ tại cửa hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của người mua.

Để tư vấn hiệu quả, đội ngũ bán hàng cần nắm rõ thông tin sản phẩm, nguồn gốc, chính sách bảo hành và quy trình hỗ trợ khi phát sinh vấn đề. Một hệ thống cung ứng rõ ràng giúp cửa hàng chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh, đồng thời tạo thêm sự an tâm cho khách hàng.

Ở chiều ngược lại, cửa hàng cũng là cầu nối chuyển tải phản hồi từ người tiêu dùng đến HPG và các thương hiệu. Đây là cơ sở để các bên điều chỉnh hoạt động hỗ trợ, cập nhật thông tin và nâng cao chất lượng dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Chuỗi hệ thống mắt kính Việt Tín – Hà Nội lựa chọn Bolon và Molsion trong danh mục sản phẩm phục vụ khách hàng.

Không gian trao đổi giữa HPG và các đối tác bán lẻ

Tại Buying Event 2026, đại diện HPG và các cửa hàng kính cùng trao đổi về tình hình thị trường, nhu cầu sản phẩm, hoạt động trưng bày, tư vấn bán hàng và dịch vụ hậu mãi.

Các đối tác cũng chia sẻ những vấn đề thường gặp trong quá trình phục vụ người mua, từ nhu cầu lựa chọn kiểu dáng đến việc tiếp nhận thông tin sản phẩm và xử lý các yêu cầu sau bán hàng.

Những trao đổi trực tiếp giúp HPG hiểu rõ hơn nhu cầu tại từng khu vực, qua đó hoàn thiện hoạt động hỗ trợ cửa hàng. Chương trình đồng thời tạo cơ hội để các đối tác trong ngành gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường kết nối.

Buying Event 2026 cũng là dịp HPG ghi nhận sự đồng hành của các cửa hàng trong quá trình đưa Bolon và Molsion đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Đại diện HPG gặp gỡ và trao đổi cùng các đối tác bán lẻ tại Buying Event 2026.

Hướng đến trải nghiệm mua kính minh bạch và thuận tiện hơn

Trong thời gian tới, HPG cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào việc duy trì nguồn sản phẩm rõ ràng, nâng cao chất lượng hỗ trợ cửa hàng và cải thiện trải nghiệm của người tiêu dùng.

Giá trị của hệ thống phân phối không chỉ nằm ở khả năng đưa sản phẩm đến thị trường mà còn được thể hiện qua việc kết nối thông tin giữa thương hiệu, cửa hàng và khách hàng cuối cùng.

Với người tiêu dùng, sự kết nối này góp phần mang lại thông tin sản phẩm đầy đủ hơn, chính sách bảo hành rõ ràng hơn và đơn vị hỗ trợ cụ thể khi cần thiết. Với cửa hàng, đây là nền tảng để nâng cao chất lượng tư vấn, hoàn thiện dịch vụ và xây dựng niềm tin lâu dài với khách hàng.

Thông qua Buying Event 2026, HPG tiếp tục định hướng vai trò kết nối Bolon, Molsion với hệ thống bán lẻ, góp phần thúc đẩy sự hợp tác và nâng cao trải nghiệm trong ngành kính mắt Việt Nam.

Hào Phát Group là đơn vị phân phối các sản phẩm gọng kính, mắt kính của các thương hiệu hàng đầu thế giới.

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