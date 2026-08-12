EVN bảo đảm điện trong cao điểm hè, tăng tốc đầu tư nguồn và lưới

Trong 7 tháng đầu năm, EVN cùng các đơn vị bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của người dân. Trước khả năng phụ tải miền Bắc tiếp tục lập đỉnh trong tháng 8, tập đoàn đang tăng tốc đầu tư nguồn, lưới điện, chuẩn bị nhiên liệu và các phương án điều chỉnh phụ tải.

Áp lực phụ tải vẫn lớn trong tháng 8

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong tháng 7 đạt 32,03 tỷ kWh. Lũy kế 7 tháng đầu năm, sản lượng toàn hệ thống đạt 203,57 tỷ kWh.

Trong cơ cấu huy động nguồn điện, nhiệt điện than đạt 106,52 tỷ kWh, chiếm 52,3%; thủy điện đạt 47,37 tỷ kWh, chiếm 23,3%; năng lượng tái tạo đạt 25,96 tỷ kWh, chiếm 12,8%; tua-bin khí đạt 16,21 tỷ kWh, chiếm 8%. Điện nhập khẩu đạt 7,21 tỷ kWh, chiếm 3,5%.

EVN cho biết, mặc dù miền Bắc đã qua giai đoạn mùa khô và bước vào mùa lũ chính vụ, phụ tải cực đại của khu vực này trong hai năm gần đây đều rơi vào tháng 8. Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng theo đà phục hồi sản xuất, kinh doanh và mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao, nhiệm vụ bảo đảm điện vẫn được đặt ở mức ưu tiên cao.

EVN cho biết, mặc dù miền Bắc đã qua giai đoạn mùa khô và bước vào mùa lũ chính vụ, phụ tải cực đại của khu vực này trong hai năm gần đây đều rơi vào tháng 8

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị thủy điện theo dõi sát tình hình thời tiết, thủy văn, an toàn hồ đập và phối hợp với NSMO để khai thác hiệu quả nguồn nước.

Các nhà máy nhiệt điện phải chủ động chuẩn bị nhiên liệu, vật tư thiết yếu, tăng cường kiểm tra thiết bị và duy trì tồn kho theo định mức để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục kể cả khi xảy ra thiên tai hoặc gián đoạn giao thông.

Các tổng công ty, công ty điện lực cũng được yêu cầu làm việc với khách hàng sử dụng điện lớn để xây dựng phương án dịch chuyển, điều chỉnh phụ tải trong trường hợp nắng nóng kéo dài; đồng thời tăng cường dự báo tác động của điện mặt trời mái nhà, xe điện và các nguồn điện phân tán tới vận hành hệ thống.

Trong tháng 7, hệ thống điện cũng chịu tác động của bão số 1 và các đợt lũ quét, sạt lở tại khu vực Tây Bắc. Theo EVN, lưới truyền tải 500 kV và 220 kV vẫn vận hành an toàn, không xảy ra sự cố. EVN và Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã huy động nhân lực, phương tiện khắc phục các sự cố trên lưới phân phối, khôi phục cấp điện cho khách hàng bị ảnh hưởng.

Tăng tốc đầu tư nguồn, lưới điện

Trong 7 tháng đầu năm, EVN và các đơn vị đã khởi công 98 công trình lưới điện và đóng điện 100 công trình, trải rộng ở các cấp điện áp 500 kV, 220 kV và 110 kV. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng khả năng truyền tải, giải tỏa công suất nguồn và nâng độ tin cậy cung cấp điện.

Trong 7 tháng đầu năm, EVN và các đơn vị đã khởi công 98 công trình lưới điện và đóng điện 100 công trình, trải rộng ở các cấp điện áp 500 kV, 220 kV và 110 kV.

Đối với nguồn điện, Nhiệt điện Quảng Trạch I đang tiếp tục căn chỉnh thiết bị, chuẩn bị chạy thử; tổ máy số 2 đã hoàn thành thông thổi hơi và đặt mục tiêu hòa đồng bộ trong tháng 8. Dự án LNG Quảng Trạch II đã hoàn thành khảo sát, dự kiến hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật trong quý IV. Các dự án Thủy điện Trị An mở rộng và Thủy điện tích năng Bác Ái cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

EVN đặt mục tiêu phát điện thương mại cả hai tổ máy Nhiệt điện Quảng Trạch I trong năm 2026, đồng thời đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư LNG Quảng Trạch III và các dự án lưới điện phục vụ nhu cầu phụ tải mới.

Đáng chú ý, tập đoàn đặt mục tiêu hoàn thành đóng điện toàn bộ 305 MW hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) trong tháng 8, qua đó bổ sung công cụ hỗ trợ vận hành hệ thống trong bối cảnh tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo ngày càng tăng.

Song song với nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện, EVN đang tiếp tục số hóa hoạt động chăm sóc khách hàng. Tập đoàn đã đưa 12/12 dịch vụ điện cấp độ 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đồng thời phối hợp với Bộ Công an để chuyển đổi sang cổng mới, trong đó 4 dịch vụ đã được áp dụng chính thức và 8 dịch vụ đang kiểm thử.

Từ ngày 15/6, EVN cũng đưa vào vận hành ứng dụng EVN CSKH dùng chung nhằm thống nhất kênh chăm sóc khách hàng, tạo thuận lợi hơn trong tra cứu, sử dụng các dịch vụ điện.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, EVN cùng các đơn vị thành viên đã dành hơn 22,9 tỷ đồng cho các hoạt động chăm lo người có công và chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”.

EVN tiếp tục khuyến nghị người dân, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm, qua đó vừa giảm áp lực cho hệ thống điện, vừa hạn chế nguy cơ hóa đơn tiền điện tăng cao.