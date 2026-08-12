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Kinh tế

Hải quan phát hiện 800.000 sản phẩm nghi xâm phạm sở hữu trí tuệ

Dương Hưng

Kiểm tra một lô hàng quá cảnh từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đi Cầu Treo (Hà Tĩnh), lực lượng Hải quan phát hiện hàng loạt mặt hàng không khai báo, khai báo không đúng. Trong đó, hơn 800.000 sản phẩm mang các nhãn hiệu TAIYO, CROCS, FORD có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ngày 11/8, Cục Hải quan thông tin về vụ phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm trong một lô hàng quá cảnh qua Việt Nam.

Theo đó, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu vừa phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Chi cục Hải quan khu vực VI tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu LOGICTIS TTL.

Hoạt động kiểm tra được thực hiện trong quá trình triển khai các kế hoạch của Cục Hải quan về đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Tại Bãi kiểm tra hàng hóa Viettel Post, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng phát hiện 17/20 mục hàng không phù hợp với nội dung khai báo.

Đáng chú ý, trong số 35 mục hàng không khai báo, có 5 mục hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

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Lực lượng Hải quan vừa phát hiện số lượng lớn hàng hoá vi phạm sở hữu trí tuệ.

Qua kiểm tra thực tế và làm việc với đại diện doanh nghiệp, lực lượng Hải quan phát hiện số lượng lớn hàng hóa mang các nhãn hiệu nổi tiếng.

Cụ thể, lô hàng có 800.000 chiếc bật lửa bỏ túi gắn nhãn hiệu TAIYO; 220 đôi dép người lớn gắn nhãn hiệu CROCS và 50 tay nắm cửa ô tô gắn nhãn hiệu FORD. Toàn bộ số hàng này được Hải quan xác định có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo Cục Hải quan, lô hàng được vận chuyển bằng đường bộ theo tuyến Hữu Nghị (Lạng Sơn) - Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Qua vụ việc, cơ quan Hải quan nhận định có tình trạng lợi dụng thủ tục thông thoáng đối với loại hình hàng hóa quá cảnh để không khai báo hoặc khai báo sai tên hàng, chủng loại.

Mục đích là vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Việt Nam.

Đây cũng là điểm đáng chú ý của vụ việc bởi số hàng không chỉ có dấu hiệu liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, mà cơ quan chức năng còn đề cập đến nguy cơ lợi dụng tuyến quá cảnh để gian lận về xuất xứ.

Cục Hải quan cho biết vụ việc hiện tiếp tục được cơ quan Hải quan xử lý theo quy định của pháp luật.

Dương Hưng
#Hải quan #hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ #hàng hoá vi phạm

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