Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội: Phát hiện vụ hàng giả nhãn hiệu Apple quy mô lớn

Trong tháng 7/2026, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội kiểm tra 278 vụ, phạt hành chính gần 2,7 tỷ đồng. Trong đó, vụ thiết bị định vị Apple giả có trị giá 880 triệu đồng

Báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội cho thấy, thị trường hàng hóa Hà Nội trong tháng 7 năm 2026 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được đảm bảo, hoạt động lưu thông và phân phối diễn ra bình thường, không ghi nhận khan hiếm hàng hóa hay tăng giá bất hợp lý trên diện rộng.

Về hoạt động kinh doanh xăng dầu, sau kỳ điều chỉnh giảm ngày 18/6/2026, giá xăng dầu tiếp tục duy trì ở mức thấp. Cuối tháng, xăng E5RON92 ở mức 19.826 đồng/lít, xăng E10RON95-III là 20.550 đồng/lít, dầu diesel 23.329 đồng/lít. Mặc dù giá dầu diesel tăng tương đối mạnh, mặt bằng giá xăng vẫn ở mức tương đối thấp so với giai đoạn đầu tháng 4.

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Phía Chi cục Quản lý thị trường ghi nhận tình hình vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, tập trung vào hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Vụ việc nổi bật nhất là phát hiện gần 18.000 thiết bị định vị giả mạo nhãn hiệu Apple tại phường Việt Hưng, với trị giá theo giá niêm yết khoảng 880 triệu đồng. Vụ này có dấu hiệu tội phạm và đã được chuyển cơ quan Công an điều tra.

Cùng thời gian, lực lượng quản lý thị trường phát hiện 57.000 miếng mặt nạ dưỡng da mang nhãn hiệu BANOBAGI với trị giá hơn 427 triệu đồng tại khu vực phố Văn Nội. Chủ hàng không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, toàn bộ sản phẩm được xác định không phải hàng chính hãng.

Hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử cũng là tâm điểm, với các vi phạm tiếp tục có xu hướng chuyển dịch lên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, gây khó khăn cho công tác giám sát và xử lý.

Trong tháng 7/2026, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra 278 vụ (giảm so với tháng 6), xử lý 242 vụ vi phạm và chuyển 8 vụ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra. Tổng tiền xử phạt hành chính đạt 2,6 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu hơn 1 tỷ đồng và trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 1,5 tỷ đồng.

Chi cục cam kết tiếp tục tăng cường kiểm tra các nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao như mỹ phẩm, thời trang, thiết bị điện tử, thực phẩm và giám sát hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Lực lượng sẽ phối hợp chặt chẽ với công an, chính quyền địa phương để kịp thời xử lý các vụ việc và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.