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Kinh tế

Vietcombank triển khai chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế, doanh nghiệp nhỏ và vừa

P.V

Khẳng định vai trò là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam và luôn đồng hành cùng các định hướng phát triển kinh tế của Chính phủ, Vietcombank tiếp tục tiên phong triển khai các giải pháp tín dụng, góp phần khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

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Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về triển khai “Chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa”, Vietcombank chính thức triển khai Chương trình trên toàn hệ thống nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Theo đó, Vietcombank đã triển khai Chương trình với các chính sách ưu đãi sau:

1. Quy mô doanh số cho vay của Chương trình: 50.000 tỷ VND

2. Đối tượng cho vay: doanh nghiệp và cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng của nền kinh tế như nông nghiệp nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn, chế biến chế tạo và các dự án thuộc danh mục phân loại xanh theo quy định của pháp luật, DNNVV…

3. Thời hạn triển khai Chương trình: Từ ngày 07/8/2026 triển khai tới 31/12/2028 hoặc theo thông báo cập nhật của VCB.

4. Lãi suất ưu đãi của Chương trình: Thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) của Vietcombank trong từng thời kỳ; đồng thời xem xét miễn, giảm các loại phí dịch vụ phù hợp theo quy định và điều kiện áp dụng.

Chi tiết nội dung chương trình và điều kiện áp dụng, Quý khách hàng vui lòng liên hệ các Chi nhánh Vietcombank trên toàn quốc để được tư vấn và hỗ trợ.

Thông qua chương trình, Vietcombank tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận vốn với chi phí hợp lý, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực của Vietcombank nhằm khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế, hỗ trợ phát triển kinh doanh, tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn tới./.

P.V
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