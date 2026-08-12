ACV thay đổi nhân sự cấp cao

TPO - Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) bổ nhiệm ông Vũ Phạm Nguyên An và ông Tô Tử Hà giữ chức phó tổng giám đốc. Đại Quang Minh cũng vừa bổ nhiệm ông Trần Anh Long và ông Nguyễn Phi Hùng giữ chức phó tổng giám đốc.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Vũ Phạm Nguyên An và ông Tô Tử Hà giữ chức phó tổng giám đốc.

Trước khi được bổ nhiệm làm phó tổng Giám đốc ACV, ông Vũ Phạm Nguyên An là Giám đốc Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, còn ông Tô Tử Hà giữ chức Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

ACV công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó tổng Giám đốc.

Như vậy, ban điều hành của ACV gồm: Quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hùng và 3 phó tổng giám đốc là ông Trần Anh Vũ, ông Vũ Phạm Nguyên An và ông Tô Tử Hà. Ông Nguyễn Văn Nhung giữ vị trí Trưởng Ban Tài chính - Kế toán kiêm Kế toán trưởng ACV.

Hôm 19/6, ACV tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Tại đại hội, ông Nguyễn Cao Cường - Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh - được cổ đông bầu tham gia Hội đồng quản trị ACV và bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV.

Ngày 11/8, Công ty CP Chứng khoán EVS (mã chứng khoán: EVS) bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Minh Quân làm Phó Tổng Giám đốc. Trước đó, ông Quân là Giám đốc chiến lược của Chứng khoán EVS. Dự kiến vào ngày 1/9, ông Quân sẽ đảm nhiệm vai chức quyền Tổng Giám đốc EVS.

Ông Nguyễn Trần Minh Quân năm nay 30 tuổi, có trình độ thạc sỹ Kinh tế. Tại EVS, ông từng giữ vai trò Trưởng phòng Khách hàng định chế, sau đó là Giám đốc chiến lược từ tháng 4/2024.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Hải có đơn xin từ nhiệm vị trí tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Chứng khoán EVS vì lý do sức khỏe, sau hơn 1 năm rưỡi điều hành công ty. Trong đơn từ nhiệm, ông Hải cho biết lý do sức khỏe cá nhân không đảm bảo, trong thời gian tới cần tập trung điều trị nên không thể tiếp tục tham gia hoạt động điều hành kinh doanh tại công ty.

Ông Nguyễn Thanh Hải năm nay 51 tuổi, bắt đầu làm cố vấn Hội đồng quản trị EVS từ tháng 11/2024 - giai đoạn công ty vẫn còn sử dụng tên cũ là Chứng khoán Everest. Sau đó, ông Hải làm Tổng giám đốc EVS từ tháng 1/2025.

Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh bổ nhiệm loạt nhân sự cấp cao.

Tương tự, Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh cũng vừa bổ nhiệm các lãnh đạo mới. Theo đó, ông Trần Anh Long được bổ nhiệm giữ chức phó tổng giám đốc phụ trách mảng dự án hạ tầng giao thông. Ông Nguyễn Phi Hùng giữ chức phó tổng giám đốc phụ trách thi công xây dựng bất động sản, khu đô thị và khu công nghiệp.

Ngoài ra, Đại Quang Minh cũng bổ nhiệm các lãnh đạo tổng công ty trực thuộc. Cụ thể, ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng, ông Ngô Trần Trọng Lễ giữ chức Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty THADIDESIGN.

Ở chiều ngược lại, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank - mã chứng khoán: KLB) vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, KLB quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc đối với bà Vũ Thị Phương, theo nguyện vọng cá nhân.

Đáng chú ý, bà Phương mới đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc KienlongBank vào ngày 5/5. Sau khi bà Phương từ nhiệm, ban điều hành KienlongBank còn lại 7 thành viên với ông Trần Hồng Minh là Tổng giám đốc.