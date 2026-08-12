Cao tốc trọng điểm của Bầu Hiển tại Tây Nguyên có thêm khoản tín dụng gần 5.000 tỷ đồng

Khoản tín dụng cho vay tối đa 4.978 tỷ đồng từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Lâm Đồng bổ sung nguồn vốn dài hạn cho dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương. Với T&T Group – nhà đầu tư góp 60% vốn tại doanh nghiệp dự án – đây là bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện cấu trúc tài chính để đưa tuyến cao tốc trọng điểm của Lâm Đồng tăng tốc triển khai.

Ngày 11/8, tại Lâm Đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) – Chi nhánh Lâm Đồng và Công ty CP BOT cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương đã tổ chức ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cho Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức PPP (giai đoạn 1). Theo thỏa thuận, VDB Lâm Đồng sẽ cho dự án vay tối đa 4.978 tỷ đồng.

Lễ ký kết hợp đồng tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cho dự án Cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương giai đoạn 1 (Ảnh: Anh Chiến)

Hoàn thiện cấu trúc tài chính cho tuyến cao tốc trọng điểm vùng Tây Nguyên

Theo Hợp đồng tín dụng, VDB Lâm Đồng cho Công ty CP BOT cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương vay tối đa 4.978 tỷ đồng bằng nguồn tín dụng đầu tư của Nhà nước. Khoản vay được sử dụng để thực hiện các chi phí đầu tư thuộc những hạng mục, công việc của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định tại Hợp đồng BOT. Khoản vay có thời hạn tối đa 19 năm 6 tháng, trong đó có thời gian ân hạn nợ gốc theo thỏa thuận, phù hợp với đặc thù của một dự án hạ tầng giao thông có quy mô lớn, thời gian đầu tư và thu hồi vốn dài.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án khoảng 17.718 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước khoảng 7.761 tỷ đồng, tương đương 43,8%. Phần vốn còn lại 9.957 tỷ đồng do nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án huy động. Trong số này, khoản vốn tín dụng tối đa 4.978 tỷ đồng từ VDB tương đương khoảng 50% phần vốn nhà đầu tư phải thu xếp.

Công ty CP BOT cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương được thành lập để thực hiện vai trò doanh nghiệp dự án. Cơ cấu các nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T (thành viên Tập đoàn T&T Group), Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group) và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành, với tỷ lệ vốn lần lượt 60% – 25% – 15%.

Ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc T&T Group phát biểu tại lễ ký kết (Ảnh: Anh Chiến).

Phát biểu tại lễ ký, ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc T&T Group, đánh giá cao sự đồng hành của VDB trong việc giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn, bền vững, với chi phí vốn hợp lý. Theo ông Nghị, việc VDB tham gia tài trợ cho dự án cũng thể hiện sự đồng hành của hệ thống ngân hàng đối với một công trình hạ tầng trọng điểm.

“Việc ký kết hợp đồng tín dụng ngày hôm nay là một dấu mốc then chốt, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho dự án, qua đó góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững của đất nước”, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group nhấn mạnh.

Về phía doanh nghiệp dự án, các nhà đầu tư cam kết sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và các thỏa thuận trong hợp đồng, đồng thời tập trung mọi nguồn lực để triển khai dự án, bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng tiến độ.

Dòng vốn hội tụ, mở rộng dư địa cho những công trình hạ tầng lớn

Đáng chú ý, trong thời gian tới, Agribank, một ngân hàng thuộc nhóm Big4 cũng sẽ tiếp tục tham gia tài trợ vốn cho Dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương. Cùng với khoản tín dụng tối đa gần 5.000 tỷ đồng từ VDB, sự tham gia của các định chế tài chính lớn đang từng bước hoàn thiện cấu trúc nguồn vốn cho dự án.

Nhưng nguồn vốn chỉ là một nửa câu chuyện. Với các dự án hạ tầng quy mô lớn, khả năng huy động vốn phải đi cùng năng lực tổ chức triển khai, quản trị chi phí, kiểm soát tiến độ và phối hợp nhiều bên trong suốt vòng đời dự án. Với T&T Group, năng lực này được hình thành qua quá trình tích lũy kéo dài hơn ba thập niên, với danh mục đầu tư trải rộng từ hạ tầng giao thông, logistics, công nghiệp đến năng lượng – những lĩnh vực đòi hỏi nhu cầu vốn lớn, chu kỳ đầu tư dài và yêu cầu cao về năng lực triển khai.

Phối cảnh cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương (Ảnh: T&T Group).

Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, bên cạnh cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, T&T Group đang tham gia triển khai Cảng hàng không Quảng Trị và Dự án thành phần 3 Vành đai 4 – Vùng Thủ đô.

Trong logistics, Tập đoàn cùng đối tác Singapore phát triển Việt Nam SuperPort – “siêu cảng” logistics thông minh tiên phong trong Mạng lưới logistics thông minh ASEAN. Ở lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, các dự án như Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ, Khu công nghiệp Vàm Cống đang mở rộng không gian sản xuất tại các địa phương.

Trong lĩnh vực năng lượng, T&T Group đã vận hành và đang đầu tư các dự án với tổng công suất gần 2.900 MW, đồng thời tiếp tục phát triển danh mục khoảng 14.000 MW điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối và các nguồn năng lượng sạch khác. Nổi bật là Nhà máy điện gió Savan 1 tại Lào. Chỉ trong 7 tháng đầu vận hành thương mại, cụm 48 tuabin của dự án đã mang về khoảng 36,5 triệu USD doanh thu. Mỗi năm, Savan 1 cung cấp khoảng 0,9 tỷ kWh điện cho hệ thống điện quốc gia.

Chỉ trong 7 tháng đầu vận hành thương mại, Nhà máy điện gió Savan 1 của T&T tại Lào đã mang về khoảng 36,5 triệu USD doanh thu. (Ảnh: Anh Chiến).

Nhìn tổng thể, những dự án này không tồn tại độc lập, mà tạo thành một quá trình tích lũy về tài sản, kinh nghiệm và năng lực triển khai qua thời gian. Mỗi dự án hoàn thành lại bổ sung thêm một lớp kinh nghiệm về tổ chức đầu tư, quản trị rủi ro, phối hợp đối tác và vận hành nguồn vốn; từ đó tạo nền tảng cho những dự án có quy mô và yêu cầu phức tạp hơn.

Từ nền tảng tích lũy đó, T&T Group đang từng bước định hình vai trò của một nhà kiến tạo hạ tầng, nơi năng lực huy động nguồn lực được kết hợp với khả năng tổ chức và triển khai để hình thành những công trình có giá trị dài hạn cho nền kinh tế.

Quay trở lại cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, việc VDB cùng Agribank tham gia cấp tín dụng cho dự án là một tín hiệu cho thấy năng lực thực thi đang trở thành một yếu tố quan trọng giúp T&T Group cùng các đối tác trong liên danh tiếp cận những nguồn vốn lớn. Đây cũng là cơ sở để các bên cùng tập trung nguồn lực cho quá trình triển khai. Ông Nguyễn Ngọc Nghị cho rằng, với sự chỉ đạo của địa phương, sự chuẩn bị của dự án và tinh thần hợp tác, trách nhiệm của các bên liên quan, công trình có cơ sở để được triển khai đúng các mục tiêu đặt ra.

Khi hoàn thành, cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương cùng các đoạn còn lại của tuyến Dầu Giây – Liên Khương sẽ rút ngắn kết nối giữa TP.HCM, các tỉnh Đông Nam Bộ với Lâm Đồng và Tây Nguyên, thúc đẩy liên kết vùng, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu nông sản, hàng hóa.