Tập đoàn ADORA hợp tác cùng Techcombank ra mắt giải pháp thanh toán tiệc cưới trả chậm

Nhằm mang đến trải nghiệm linh hoạt và giảm bớt áp lực tài chính cho các cặp đôi trong ngày trọng đại, Tập đoàn ADORA vừa chính thức ký kết hợp tác cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) triển khai giải pháp thanh toán chi phí tiệc cưới trả chậm.

Tập đoàn ADORA và Techcombank ký kết hợp tác chiến lược

Sự hợp tác này được đánh giá là bước tiến mới trong hành trình đổi mới trải nghiệm khách hàng của Tập đoàn ADORA đối với hai thương hiệu trung tâm tiệc cưới nổi tiếng là The ADORA và Le DONG PHUONG. Đồng thời, sự kiện này cũng góp phần đưa mô hình tài chính linh hoạt gắn liền với dịch vụ cưới hỏi trở thành một xu hướng mới trên thị trường trung tâm hội nghị tiệc cưới tại Việt Nam.

Trong những năm gần đây, đám cưới không chỉ đơn thuần là một sự kiện gia đình mà ngày càng được các cặp đôi đầu tư chỉn chu để tạo nên dấu ấn riêng biệt. Từ không gian sảnh tiệc, ẩm thực, trang trí đến hệ thống âm thanh, ánh sáng và các dịch vụ đi kèm đều được chăm chút tỉ mỉ, khiến ngân sách dành cho ngày cưới trở nên đa dạng và linh hoạt hơn. Dù vậy, việc phải chuẩn bị ngay một khoản chi phí lớn trong thời gian ngắn vẫn luôn là bài toán khiến nhiều gia đình phải đắn đo khi lựa chọn quy mô và chất lượng tiệc.

Thấu hiểu thực tế đó, Tập đoàn ADORA đã phối hợp cùng Techcombank mang đến giải pháp thanh toán trả chậm dành riêng cho khách hàng sử dụng dịch vụ tiệc cưới. Giải pháp này giúp người tiêu dùng chủ động hơn trong kế hoạch tài chính cá nhân, giảm áp lực phải thanh toán toàn bộ chi phí một lần, từ đó dễ dàng chọn lựa không gian, dịch vụ cũng như quy mô tiệc đúng theo mong muốn.

Với định hướng phát triển hệ sinh thái dịch vụ tiệc cưới và sự kiện chuyên nghiệp, Tập đoàn ADORA luôn không ngừng tìm kiếm các giải pháp sáng tạo để nâng cao giá trị cho khách hàng. Sự hợp tác giữa hai thương hiệu lớn kỳ vọng không chỉ tạo ra giá trị thiết thực cho người tiêu dùng hiện tại mà còn góp phần thiết lập một chuẩn mực mới về trải nghiệm thanh toán trong ngành dịch vụ cưới.

Nằm trong định hướng phát triển chung của thị trường, việc tạo ra hành trình trải nghiệm thuận tiện, cá nhân hóa và toàn diện cho khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu. Tinh thần "Trọn vẹn từ Tâm" xuyên suốt hành trình 30 năm phát triển của Tập đoàn ADORA (1996 – 2026) không chỉ thể hiện qua từng món ăn, không gian hay khoảnh khắc đáng nhớ, mà còn thể hiện ở việc lắng nghe, thấu hiểu nhu cầu thực tế để đưa ra những giải pháp đồng hành thiết thực nhất cùng khách hàng.