Sắp có Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Tiết kiệm Năng lượng và Chuyển đổi Xanh 2026 ở Đà Nẵng

Loạt sản phẩm, giải pháp tiết kiệm năng lượng, công nghệ năng lượng tái tạo, thiết bị hiệu suất cao và các mô hình công trình xanh, sản phẩm thân thiện môi trường sẽ được giới thiệu tại Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Tiết kiệm Năng lượng và Chuyển đổi Xanh 2026, diễn ra từ ngày 14 đến 16/8 tại khuôn viên Bờ Đông Cầu Rồng, TP Đà Nẵng. Chương trình do Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công – Bộ Công Thương tổ chức.

Quy mô hơn 100 gian hàng giới thiệu công nghệ, giải pháp tiết kiệm năng lượng tiên tiến

Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Tiết kiệm Năng lượng và Chuyển đổi Xanh 2026 là sự kiện quy mô quốc gia, quy tụ hơn 100 gian hàng giới thiệu các giải pháp, thiết bị tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo, công nghệ quản lý năng lượng tiên tiến, mô hình công trình xanh… đến từ nhiều tỉnh, thành trong nước.

Năm nay, không gian triển lãm được thiết kế theo mô hình trải nghiệm mở, kết nối ba nội dung: trải nghiệm thực tế, tìm hiểu công nghệ và tương tác số, giúp khách tham quan tiếp cận trực quan hơn với những giải pháp đang được ứng dụng trong sản xuất và đời sống.

Điểm nhấn là Khu truyền thông và trưng bày, giới thiệu các thành tựu công nghệ mới về tiết kiệm năng lượng. Tại đây, khách tham quan có thể tìm hiểu mô hình “Ngôi nhà tiết kiệm năng lượng” với hệ thống đèn LED hiệu suất cao, điều hòa Inverter, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điện mặt trời mái nhà và thiết bị theo dõi mức tiêu thụ điện theo thời gian thực. Khu trưng bày còn giới thiệu động cơ hiệu suất cao, biến tần điều khiển, thiết bị điện đạt nhãn năng lượng, thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao và các sản phẩm đạt Giải thưởng Hiệu quả năng lượng. Bên cạnh đó là khu trải nghiệm số với hệ thống màn hình cảm ứng, phần mềm tính toán khả năng tiết kiệm điện theo nhu cầu thực tế, video giới thiệu các mô hình tiêu biểu và mã QR để tra cứu tài liệu, hướng dẫn kỹ thuật, thông tin sản phẩm ngay trên thiết bị di động.

Hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật chính sách mới, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác

Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Tiết kiệm Năng lượng và Chuyển đổi Xanh 2026 còn hướng tới tạo môi trường kết nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư, đơn vị cung cấp công nghệ và khách hàng.

Khu kết nối giao thương được bố trí chuyên nghiệp với bàn làm việc và các thiết bị phục vụ các hoạt động gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến đầu tư và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Bên cạnh đó, các hoạt động kết nối giao thương B2B được tổ chức liên tục trong thời gian diễn ra hội chợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp trao đổi trực tiếp về nhu cầu, năng lực cung ứng, khả năng hợp tác và phát triển thị trường.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức sẽ mang đến chuỗi sự kiện chuyên ngành với sự tham dự của các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh, bao gồm: Hội nghị Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả toàn quốc năm 2026, Hội thảo tuyên truyền, cập nhật các quy định mới về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả vào sáng và chiều ngày 14/8 tại tại Khách sạn Mường Thanh - 962 Ngô Quyền, An Hải, Đà Nẵng

Chuỗi hoạt động này giúp doanh nghiệp vừa tiếp cận sản phẩm, công nghệ trên thị trường, vừa cập nhật các chính sách và quy định liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Giúp người dân tiếp cận các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong gia đình

“Ngôi nhà tiết kiệm năng lượng” và nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng sẽ được giới thiệu trong hội chợ triển lãm năm nay

Không chỉ hướng tới cộng đồng doanh nghiệp, hội chợ còn mở ra cơ hội để người dân trực tiếp tìm hiểu các giải pháp tiết kiệm năng lượng có thể ứng dụng trong sinh hoạt hằng ngày, giúp giảm lượng điện tiêu thụ, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình.

Tại đây, nhiều giải pháp được tích hợp trong cùng một không gian như đèn LED hiệu suất cao, điều hòa Inverter, bình nước nóng năng lượng mặt trời, hệ thống điện mặt trời mái nhà cùng thiết bị đo lường và hiển thị mức tiêu thụ điện theo thời gian thực. Đặc biệt là không gian trải nghiệm “Ngôi nhà tiết kiệm năng lượng”, được xây dựng dưới dạng mô hình nhà ở thực tế, hướng tới giúp khách tham quan hiểu rõ hơn lợi ích của việc sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt, qua đó góp phần giảm chi phí sử dụng điện và giảm phát thải.

Hiện tại hội chợ triển lãm đang hoàn thiện công tác chuẩn bị để chuẩn bị đón tiếp khách tham quan và kết nối giao thương từ 8h00 - 22h00 từ 14-16/08. Dự kiến lễ khai mạc sẽ chính thức diễn ra từ 17h30 đến 19h30 ngày 14/8/2026.

Với những đổi mới trong phương thức tổ chức, tăng cường trải nghiệm công nghệ, kết hợp chuỗi hội nghị, hội thảo chuyên ngành và hoạt động kết nối giao thương, Ban tổ chức kỳ vọng Hội chợ Triển lãm năm nay sẽ trở thành điểm kết nối quan trọng giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng, tạo cơ hội để các bên tiếp cận những giải pháp tiên tiến, qua đó thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hướng tới phát triển xanh và bền vững.