Phù Mỹ Investment Group hợp tác cùng Lumenary (Australia)

Ngày 10/8, tại Sydney, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ (PMG) và Lumen Investment Management Pty Ltd (thương hiệu “Lumenary”, Australia) đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) thiết lập khuôn khổ hợp tác về trao đổi tri thức quản trị, tài chính xanh, ESG và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Lễ ký diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Việt Nam và Australia về Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực - một hoạt động gắn với chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra từ ngày 9 đến 14/8/2026 theo lời mời của Toàn quyền Australia. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (tháng 3/2024), với trọng tâm là hợp tác công nghệ, chuyển đổi năng lượng và đào tạo nhân lực trình độ cao. Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhiều văn kiện hợp tác được ký kết ở cấp chính phủ cũng như giữa các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu hai nước, hướng tới một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chung.

Là một doanh nghiệp tiên phong trong phát triển tổ hợp Khu công nghiệp sinh thái thế hệ mới và cảng biển xanh hàng đầu tại Việt Nam, PMG xác định việc hợp tác với đối tác quốc tế là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận các chuẩn mực và thông lệ đầu tư quốc tế, đồng thời góp phần hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Australia. Việc ký kết MOU với Lumenary thể hiện cam kết của PMG trong phát triển bền vững theo các tiêu chuẩn quản trị hiện đại và định hướng hội nhập sâu rộng với khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Biên bản ghi nhớ (MOU) thiết lập khuôn khổ hợp tác về trao đổi tri thức quản trị, tài chính xanh, ESG và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được ký kết.

Việc ký kết MOU mở ra cho PMG nhiều cơ hội phát triển thiết thực. Thông qua hợp tác với Lumenary, PMG kỳ vọng tiếp cận tri thức quản trị và kinh nghiệm đầu tư theo chuẩn mực quốc tế, nâng cao năng lực huy động tài chính xanh và triển khai khung ESG cho các dự án trọng điểm, từ tổ hợp cảng biển xanh và khu công nghiệp sinh thái thế hệ mới đến năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao. Đây là nền tảng quan trọng giúp PMG rút ngắn khoảng cách với các thông lệ đầu tư tiên tiến, thu hút dòng vốn quốc tế có chất lượng và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Hợp tác giữa PMG và Lumenary cũng phù hợp với những định hướng lớn của chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đặc biệt trên các trụ cột chuyển đổi năng lượng, tài chính xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Ở cấp độ doanh nghiệp, MOU góp phần cụ thể hóa tinh thần Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam và Australia, chuyển hóa các cam kết ở cấp chính phủ thành những chương trình hợp tác thực chất, cùng hướng tới một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững chung giữa hai nước, bền vững cả về con người, quản trị và môi trường.

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ và Lumen Investment Management Pty Ltd chụp ảnh lưu niệm.

Ba nội dung hợp tác chính

Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất cùng nghiên cứu và triển khai hợp tác trên ba nhóm nội dung:

Thứ nhất, trao đổi tri thức về quản trị doanh nghiệp, tài chính xanh, tiêu chuẩn nhà đầu tư quốc tế, quản trị rủi ro đầu tư và phát triển hạ tầng bền vững (ESG) thông qua các hội thảo, tọa đàm chuyên đề song phương.

Thứ hai, nghiên cứu các cơ hội hợp tác kinh doanh liên quan đến các dự án của PMG, với phạm vi và hình thức cụ thể sẽ được hai bên thống nhất ở giai đoạn tiếp theo.

Thứ ba, phát triển và kết nối nguồn nhân lực chất lượng cao giữa PMG và mạng lưới đối tác của Lumenary tại Australia và khu vực châu Á Thái Bình Dương, nhằm nâng cao năng lực đội ngũ theo chuẩn mực đầu tư quốc tế.

Biên bản ghi nhớ thể hiện thiện chí và định hướng hợp tác sâu rộng trong những lĩnh vực mà cả Việt Nam và Australia đều có thế mạnh, khẳng định cam kết của hai bên hướng tới một tương lai phát triển bền vững, cả về con người, quản trị và môi trường.