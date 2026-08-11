Khối ngoại bán ròng hơn 760 tỷ đồng, đâu là tâm điểm?

TPO - Dòng vốn ngoại tiếp tục gây chú ý khi bán ròng hơn 760 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 11/8. TCB chịu áp lực lớn nhất với hơn 220 tỷ đồng bị rút ròng, trong khi VHM, FPT, VIC và SHB cũng nằm trong nhóm bị bán mạnh.

Thị trường chứng khoán trải qua phiên giao dịch giằng co trong ngày 11/8 khi lực mua và bán liên tục đổi chiều. VN-Index có thời điểm tiến gần mốc 1.790 điểm nhưng không duy trì được đà tăng trước áp lực chốt lời gia tăng vào buổi chiều.

Những cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất phiên 11/8. Dữ liệu: Dstock.

Kết phiên, VN-Index giảm 3,36 điểm, tương đương 0,19%, xuống 1.773,41 điểm. Thanh khoản được cải thiện với tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường hơn 16.006 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh bán ròng với giá trị hơn 768 tỷ đồng. TCB bị bán nhất, với giá trị ròng hơn 221 tỷ đồng. VHM và FPT cũng nằm trong nhóm bị bán mạnh, trong khi VIC và SHB tiếp tục ghi nhận dòng tiền ngoại rút ra.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn thu hút lực cầu và duy trì sắc xanh, giúp thị trường tránh được một nhịp giảm sâu hơn. Nhóm Gelex nổi lên với GEE tăng trần lên 74.300 đồng/cổ phiếu, với hơn 3,2 triệu đơn vị được giao dịch. Đây cũng là phiên tăng mạnh thứ hai liên tiếp của cổ phiếu này. Tuy nhiên, tính trong vòng một tháng, GEE vẫn giảm hơn 7%.

Cùng trong nhóm Gelex, GEX, GEL giữ sắc xanh. Cổ phiếu GEL vừa được HoSE đưa ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, sau khi đáp ứng điều kiện về thời gian niêm yết tối thiểu 6 tháng tại thời điểm HoSE công bố danh sách.

Nhóm bất động sản ghi nhận một số cổ phiếu đáng chú ý như HQC, DRH tăng trần. Dòng tiền luân chuyển tìm kiếm cơ hội ở các mã nhỏ, vừa.

Nhóm tài chính tiếp tục dẫn đầu về thanh khoản. VIX là mã được giao dịch sôi động nhất với hơn 54,4 triệu cổ phiếu, tăng 1,79%. MBB tăng 0,74%, SSI tăng nhẹ 0,2%, trong khi TCB, SHB, VPB và VND cùng giảm.

Ở chiều tiêu cực, nhóm năng lượng đồng loạt điều chỉnh, BSR, PLX và OIL giảm hơn 2%.