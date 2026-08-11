AEON tiếp tục duy trì giá tốt toàn hệ thống, đồng hành cùng người tiêu dùng vượt áp lực chi phí

Trong bối cảnh người tiêu dùng tiếp tục cân nhắc và thắt chặt chi tiêu trước áp lực chi phí sinh hoạt, AEON Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng khách hàng thông qua những giải pháp thiết thực về giá, giúp các gia đình chủ động hơn trong việc cân đối ngân sách và đáp ứng nhu cầu mua sắm hằng ngày.

Cụ thể, doanh nghiệp triển khai ba hoạt động chính gồm chương trình “GIÁ LUÔN RẺ” triển khai từ tháng 8 đến tháng 10/2026; “Giá thấp mỗi ngày” và “Thứ tư vui vẻ”, mang đến mức giá cạnh tranh cho nhiều nhóm hàng thiết yếu và thực phẩm tươi sống. Ưu đãi được áp dụng trên cả kênh trực tuyến và trực tiếp tại hệ thống Trung tâm Bách hóa tổng hợp và siêu thị, Trung tâm Bách hóa tổng hợp và siêu thị tinh gọn, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận các sản phẩm thiết yếu với mức giá cạnh tranh cho khách hàng.

Chương trình “GIÁ LUÔN RẺ” được triển khai xuyên suốt từ tháng 8 đến tháng 10/2026

Thông qua chương trình, AEON Việt Nam hướng đến việc trở thành điểm đến mua sắm đáng tin cậy với mức giá ổn định, mang đến những giá trị thiết thực cho các gia đình thông qua các giải pháp về giá và danh mục hàng hóa đa dạng. Qua đó, khách hàng có thể an tâm lựa chọn, linh hoạt trong hình thức mua sắm và chủ động cân đối chi tiêu, dù mua sắm tại cửa hàng hay trực tuyến, góp phần duy trì chất lượng cuộc sống mỗi ngày.

Không ngừng mang đến giá trị thiết thực cho khách hàng mỗi ngày

Trong khuôn khổ chương trình, “GIÁ LUÔN RẺ” được triển khai xuyên suốt từ tháng 8 đến tháng 10/2026, tập trung vào những nhóm thực phẩm thiết yếu có tần suất mua sắm cao như rau củ quả, trái cây, thịt và hải sản tại hệ thống Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị (TT BHTH & ST), TT BHTH & ST tinh gọn trên toàn quốc.

Chương trình tập trung vào những nhóm thực phẩm thiết yếu mà khách hàng thường xuyên mua sắm như rau củ quả, trái cây, thịt và hải sản

Không chỉ khuyến mại theo đợt, AEON Việt Nam từng bước mở rộng các giải pháp về giá theo hướng dài hạn, đồng thời phối hợp với các nhà cung cấp nhằm tối ưu nguồn hàng và chi phí

Thay vì chỉ tập trung vào các đợt khuyến mại theo từng thời điểm, AEON Việt Nam từng bước mở rộng các giải pháp về giá theo hướng dài hạn hơn, đồng thời phối hợp với các nhà cung cấp nhằm tối ưu nguồn hàng và chi phí. Qua đó, khách hàng có thêm cơ sở để chủ động lựa chọn, cân đối ngân sách và chuẩn bị các nhu yếu phẩm cho gia đình.

Song song với “GIÁ LUÔN RẺ”, chương trình “Giá thấp mỗi ngày” tiếp tục được AEON Việt Nam duy trì xuyên suốt năm, tập trung vào những sản phẩm thiết yếu được khách hàng lựa chọn thường xuyên và có ảnh hưởng trực tiếp đến ngân sách sinh hoạt.

Danh mục chương trình bao gồm các nhóm hàng như rau củ quả, trái cây, thịt, hải sản cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác. AEON Việt Nam cũng tăng cường danh mục những mặt hàng được khách hàng lựa chọn thường xuyên và có ảnh hưởng trực tiếp đến ngân sách sinh hoạt.

Các sản phẩm trong chương trình “Giá thấp mỗi ngày” được lựa chọn theo ba tiêu chí: giá bán bình ổn; đa dạng, thuộc nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu của các gia đình Việt; và đến từ các thương hiệu uy tín, mang đến chất lượng đảm bảo và sự an tâm cho khách hàng.

Bên cạnh đó, chương trình “Thứ tư vui vẻ” mang đến các ưu đãi hàng tuần, đặc biệt tập trung vào thực phẩm tươi sống, thực phẩm đông lạnh và bơ sữa. Được triển khai vào mỗi thứ Tư, chương trình góp phần giúp khách hàng tối ưu chi phí cho các bữa ăn gia đình, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng và dinh dưỡng cho nhu cầu chăm lo cuộc sống hằng ngày.

Mở rộng lựa chọn mua sắm trên cả online và offline

Ngoài ba chương trình chính, AEON Việt Nam tiếp tục triển khai các ưu đãi trên nhiều khung thời gian và kênh mua sắm khác nhau, nhằm tạo thêm sự thuận tiện cho khách hàng.

Trên kênh trực tuyến, chương trình “EC Fresh Sale Every Friday” (tạm dịch: Thứ 6 khuyến mãi online cho mặt hàng tươi sống) được triển khai vào mỗi thứ Sáu, mang đến nhiều lựa chọn thực phẩm tươi sống với mức giá ưu đãi cùng chương trình hoàn voucher 10%, giúp khách hàng thuận tiện chuẩn bị nhu cầu mua sắm trước dịp cuối tuần.

Ưu đãi cuối tuần tại các TT BHTH & ST AEON với các sản phẩm thực phẩm tươi sống giúp gia đình thêm tiết kiệm

Song song, chương trình “Early Morning Promotion (SMART SHOPPING FOR HAPPY FAMILY)” (tạm dịch: Khuyến mãi sáng sớm – Mua sắm thông minh cho gia đình hạnh phúc) diễn ra vào sáng thứ Bảy và Chủ Nhật, từ 8 đến 10 giờ, hướng đến nhu cầu mua thực phẩm tươi sống của khách hàng vào đầu ngày.

Với hóa đơn siêu thị từ 400.000 đồng, bao gồm ít nhất ba mặt hàng thực phẩm tươi sống, khách hàng sẽ nhận được phiếu mua hàng trị giá 40.000 đồng, có thời hạn sử dụng trong vòng hai tuần, qua đó có thêm cơ hội tiết kiệm cho những lần mua sắm tiếp theo.

Tối ưu nguồn cung, kiểm soát chi phí để duy trì giá ổn định

Để hỗ trợ việc duy trì mức giá phù hợp cho các nhóm hàng thiết yếu trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, AEON Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp nhằm tối ưu nguồn cung, kiểm soát chi phí. Việc tăng cường hợp tác với các đối tác giúp AEON chủ động hơn trong việc duy trì nguồn hàng ổn định, đồng thời tìm kiếm các giải pháp phù hợp để tối ưu chi phí trong quá trình đưa sản phẩm đến khách hàng.

Song song đó, AEON Việt Nam tiếp tục phát triển danh mục sản phẩm mang thương hiệu riêng TOPVALU, với nhiều lựa chọn thuộc các nhóm hàng tiêu dùng và thực phẩm thiết yếu. Các sản phẩm TOPVALU được sản xuất bởi các nhà cung cấp trong nước và phát triển theo các tiêu chuẩn chất lượng của AEON, góp phần mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng với mức giá hợp lý.

Các sản phẩm nhãn hàng riêng AEON TOPVALU sản xuất tại Việt Nam với chất lượng tiêu chuẩn AEON và giá cả hợp lý

Những nỗ lực này không chỉ góp phần duy trì mức giá phù hợp cho khách hàng mà còn hướng đến việc mang lại nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm hằng ngày của các gia đình.