Khám phá sân bay quốc tế mới nhất Australia cùng Vietjet, tiết kiệm đến 20% cho vé Business, SkyBoss, Deluxe

Chào mừng kết nối mới, Vietjet chính thức mở bán vé đường bay thẳng từ TP.HCM đến Sydney qua Sân bay Quốc tế Western Sydney (WSI) từ hôm nay, dành tặng du khách ưu đãi 20% giá vé. Thêm lựa chọn bay mới, cùng Vietjet khám phá những thành phố sôi động, thiên nhiên kỳ vĩ và vô vàn trải nghiệm thú vị tại Australia.

Từ nay đến 23:00 ngày 16/8/2026 (GMT+7), hành khách tiết kiệm đến 20% giá vé Deluxe, SkyBoss và Business (chưa bao gồm thuế, phí) khi nhập mã VJAUS20. Chương trình áp dụng cho tất cả các đường bay thẳng giữa Việt Nam và Australia, kết nối TP.HCM với Sydney, Melbourne, Brisbane và Perth, thời gian bay từ 07/09/2026 đến 31/03/2027 (*). Đặt vé ngay tại website www.vietjetair.com và ứng dụng di động Vietjet Air.

Vietjet vừa công bố đường bay thẳng TP.HCM - Western Sydney từ ngày 9/1/2027, trở thành một trong những hãng hàng không tiên phong kết nối quốc tế tới sân bay mới nhất Australia. Tây Sydney là một trong những khu vực đa văn hóa và phát triển nhanh nhất Australia, đồng thời là nơi sinh sống của hơn một nửa cộng đồng người Việt tại vùng đại đô thị Sydney, với hơn 70.000 người thường xuyên có nhu cầu đi lại, thăm thân.

Đường bay phục vụ hành khách trên các tàu bay thân rộng hiện đại Airbus A330 với 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Các chuyến bay khởi hành từ TP.HCM vào thứ Ba và thứ Bảy lúc 21:20, hạ cánh tại WSI lúc 10:00 ngày hôm sau (giờ địa phương). Chiều ngược lại, các chuyến bay khởi hành từ WSI vào thứ Tư và Chủ Nhật lúc 12:05, hạ cánh tại TP.HCM lúc 16:30 cùng ngày (giờ địa phương).

Đặc biệt, hành khách bay giữa Australia và Việt Nam có thể trải nghiệm hạng vé Business đẳng cấp với nhiều đặc quyền, phòng chờ thương gia, các món ăn nóng, tươi ngon phục vụ suốt chuyến bay, hành lý ký gửi lên đến 60kg và bộ dụng cụ chơi golf, khoang bay riêng, ghế nằm phẳng 180 độ… Ngoài ra, chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy mang đến cơ hội tích điểm đổi quà từ Vietjet và hơn 250 thương hiệu hàng đầu.

WSI là sân bay quốc tế đầu tiên được xây dựng mới hoàn toàn tại Australia trong hơn 50 năm, hoạt động 24/7 và là hạt nhân của Western Sydney Aerotropolis – trung tâm kinh tế, logistics và đổi mới sáng tạo mới của Sydney. Sân bay được quy hoạch công suất hơn 80 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Sydney và TP.HCM đều là những trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và cửa ngõ quốc tế quan trọng. Vì vậy, kết nối trực tiếp giữa hai đô thị không chỉ mang ý nghĩa hàng không, mà còn góp phần hình thành một hành lang mới cho du lịch, thương mại, đầu tư, giáo dục, công nghệ và giao lưu nhân dân Việt Nam – Australia.

Với mạng bay kết nối Việt Nam tới Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth và nay là Western Sydney, Vietjet tiếp tục mở rộng hiện diện tại Australia, mang tới thêm nhiều lựa chọn bay thuận tiện với chi phí hợp lý cho người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp.

Đặt vé ngay cùng Vietjet để tận hưởng hành trình trọn vẹn với đội tàu bay hiện đại, thực đơn các món ăn nóng tươi ngon, đặc sắc ẩm thực Việt Nam và quốc tế như Phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá…, cùng dịch vụ thân thiện, tận tâm và những chương trình văn hóa, nghệ thuật độc đáo trên độ cao 10.000m.

(*) Trừ cao điểm, Lễ, Tết, theo giai đoạn của thị trường. Chi tiết xem tại đây