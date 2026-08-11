'Siêu cẩu tháp' nâng giàn thép hơn 1.400 tấn lắp mái Nhà hát APEC

Nhà biểu diễn đa năng phục vụ APEC 2027 có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 67.720m², gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, sức chứa hơn 4.030 chỗ ngồi. Khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những công trình biểu diễn có quy mô lớn tại khu vực châu Á. Công trình được kỳ vọng bổ sung một không gian biểu diễn, tổ chức sự kiện quy mô lớn cho Phú Quốc, phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ APEC 2027 và góp phần nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế tại đảo.