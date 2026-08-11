'Siêu cẩu tháp' nâng giàn thép hơn 1.400 tấn lắp mái Nhà hát APEC

TPO - Để lắp đặt giàn khung thép (truss) cuối cùng nặng 125 tấn tại Nhà biểu diễn đa năng phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc, nhà thầu phải huy động 2 cần cẩu siêu trường, siêu trọng có sức nâng khoảng 650 tấn và 800 tấn phục vụ thi công.
Clip 2 "siêu cần cẩu" nâng mái Nhà hát APEC.
Tại công trường Nhà biểu diễn đa năng phục vụ APEC 2027 (Nhà hát APEC), các kỹ sư, công nhân đang hoàn thiện giàn khung thép (truss) cuối cùng, nặng 125 tấn, đưa lên mái theo đúng tiến độ. Theo anh Huỳnh Vàng - chỉ huy trưởng của nhà thầu kết cấu thép Đại Dũng, truss thứ 5 cũng là giàn khung cuối cùng, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ kết cấu chịu tải cho sàn bê tông phía trên và nâng đỡ hệ mái vòm của công trình.
Để thực hiện công đoạn thi công mái, nhà thầu phải huy động cùng lúc hai cần cẩu siêu trường, siêu trọng. Trong đó, một cần cẩu có sức nâng khoảng 650 tấn và chiếc còn lại khoảng 800 tấn.
Hai thiết bị có chiều cao lớn, được bố trí phối hợp để nâng khối kết cấu nặng 125 tấn từ mặt đất lên vị trí lắp đặt.
Anh Vàng cho biết, không có nhiều công trình phải sử dụng đồng thời hai thiết bị siêu trường, siêu trọng với quy mô như trên. Do công trình nằm trên đảo Phú Quốc, việc đưa các thiết bị này tới công trường cũng là một bài toán lớn. Cần cẩu được tháo rời thành nhiều cấu phần, vận chuyển bằng tàu, xà lan từ đất liền ra đảo. Sau đó, khoảng 13-15 xe đầu kéo siêu trường, siêu trọng được huy động để đưa thiết bị vào công trường và lắp ráp.
Theo anh Trần Văn Giáp - người phụ trách vận hành cần cẩu 800 tấn và từng tham gia vận hành thiết bị cẩu lớn tại công trường sân bay Long Thành, yêu cầu quan trọng nhất trong quá trình nâng hạ là kiểm soát tải trọng và bán kính làm việc của khối hàng, bảo đảm phù hợp với sức nâng của thiết bị. Trong trường hợp người điều khiển cẩu bị khuất tầm nhìn, đội ngũ "xi nhan" bên dưới phải phối hợp chính xác, nhịp nhàng để đưa khối kết cấu về đúng vị trí.
Riêng công đoạn nâng, lắp toàn bộ truss thứ 5 dự kiến kéo dài khoảng một ngày. Trong đó, mỗi lần nâng một khung từ mặt đất lên vị trí lắp đặt mất khoảng 35-40 phút. Công trường Nhà hát APEC nằm sát biển nên quá trình thi công chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi điều kiện mặt bằng, thời tiết và sức gió. Các đơn vị thi công phải liên tục điều chỉnh phương án, tổ chức thi công phù hợp để bảo đảm tiến độ.
Theo cập nhật mới nhất, Nhà biểu diễn đa năng phục vụ
APEC 2027 đã cơ bản định hình, với khoảng 97% kết cấu bê tông cốt thép hoàn thành. Khối kết cấu đồ sộ cho thấy quy mô lớn của không gian biểu diễn, sân khấu và các khu vực chức năng bên trong công trình. Dự án cũng chịu áp lực về nguồn vật liệu, vận chuyển bằng đường biển và một số thiết bị phải nhập khẩu.
Chủ đầu tư cho biết đã chủ động phương án cung ứng, đưa các lô hàng về Việt Nam và lắp đặt một số dây chuyền để hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ. Theo kế hoạch, toàn bộ phần mặt ngoài công trình sẽ hoàn thành vào tháng 10/2026, trước khi chuyển sang giai đoạn hoàn thiện nội thất, hướng tới hoàn thành tổng thể vào đầu năm 2027, phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ APEC 2027.
Nhà biểu diễn đa năng phục vụ APEC 2027 có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 67.720m², gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, sức chứa hơn 4.030 chỗ ngồi. Khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những công trình biểu diễn có quy mô lớn tại khu vực châu Á. Công trình được kỳ vọng bổ sung một không gian biểu diễn, tổ chức sự kiện quy mô lớn cho Phú Quốc, phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ APEC 2027 và góp phần nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế tại đảo.