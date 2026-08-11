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Hơn 190 triệu tỷ đồng giao dịch không tiền mặt trong 6 tháng

Ngọc Mai

TPO - Trong nửa đầu năm nay, thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 15 tỷ giao dịch, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm trước. Hơn 89% số người dân từ 15 tuổi trở lên sở hữu tài khoản thanh toán, Việt Nam đang tiến rất nhanh tới một nền kinh tế mà những giao dịch tiền mặt ngày càng trở nên ít phổ biến.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 15 tỷ giao dịch, với tổng giá trị trên 190 triệu tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số lượng giao dịch tăng 34,2%, trong khi giá trị tăng 12,2%.

Quy mô giao dịch tăng mạnh cho thấy, thanh toán số đang ngày càng phổ biến trong hoạt động kinh tế và đời sống. Không chỉ các giao dịch có giá trị lớn, nhiều khoản thanh toán hằng ngày cũng đang được chuyển dịch từ tiền mặt sang các phương thức điện tử.

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Trong 6 tháng đầu năm 2026, thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 15 tỷ giao dịch.

Quá trình số hóa cũng diễn ra sâu rộng trong hệ thống ngân hàng. Nhiều nghiệp vụ cơ bản đã được số hóa 100%, trong khi tại nhiều tổ chức tín dụng, hơn 95% giao dịch được thực hiện qua các kênh số.

Đến nay, hơn 89% số người dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đã sở hữu tài khoản thanh toán. Đây là nền tảng quan trọng để các dịch vụ ngân hàng số, thanh toán điện tử và các phương thức thanh toán mới tiếp tục mở rộng.

Cùng với việc gia tăng số lượng giao dịch, ngành ngân hàng cũng đẩy mạnh xác thực và làm sạch dữ liệu khách hàng. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hơn 167,8 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 2,78 triệu hồ sơ khách hàng, tổ chức có tài khoản thanh toán đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học thông qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID.

Việc kết nối, khai thác dữ liệu quy mô lớn không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn góp phần loại bỏ tài khoản không chính chủ, tài khoản “rác”, qua đó hạn chế nguy cơ mạo danh và gian lận tài chính.

Cùng với tốc độ phát triển nhanh của thanh toán số, yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật cũng ngày càng lớn. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn các giao dịch có dấu hiệu gian lận.

Đáng chú ý, Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai từ năm 2025.

Tính đến tháng 7/2026, hệ thống đã phát cảnh báo tới hơn 4,6 triệu lượt khách hàng. Trong đó, hơn 1,5 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo.

Ngọc Mai
#thanh toán số #ngân hàng #giao dịch #việt nam #chuyển đổi số #bảo vệ #tài khoản #cá nhân

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