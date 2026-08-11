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Đà Nẵng quy định 'cộp mác' sâm Ngọc Linh

Giang Thanh

TPO - Theo quy chế mới của TP. Đà Nẵng, sâm củ muốn sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh phải được trồng trong vùng địa lý được bảo hộ, từ 4 năm tuổi trở lên và đáp ứng các yêu cầu về giống, quy trình sản xuất, chất lượng.

Ngày 11/8, UBND TP. Đà Nẵng cho biết vừa có quyết định ban hành quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ trên địa bàn. Đây là quy chế thay thế các quy định trước đây của tỉnh Quảng Nam về quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh.

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Đà Nẵng quy định các vùng trồng sâm được mang chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh.

Theo đó, Đà Nẵng cũng quy định các khu vực sản xuất sản phẩm sâm củ mang chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh là vùng trồng sâm củ thuộc các xã Trà Linh, Nam Trà My, Trà Leng và Trà Tập. Quy định này được xác định trên cơ sở khu vực địa lý đã được bảo hộ theo Quyết định số 2465 ngày 30/7/2018 của Cục Sở hữu trí tuệ.

Quy chế mới cũng nêu rõ, sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh phải là sâm củ từ 4 năm tuổi trở lên, được sản xuất trong khu vực địa lý quy định và đáp ứng các tính chất, chất lượng đặc thù theo hồ sơ bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Sâm củ phải được trồng theo Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng ban hành.

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh sâm củ muốn sử dụng chỉ dẫn địa lý phải được ghi nhận quyền sử dụng. Cơ quan quản lý sẽ kiểm tra các điều kiện liên quan đến vùng trồng, số lượng, độ tuổi, giống sâm và quy trình sản xuất trước khi ghi nhận quyền sử dụng.

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Việc ban hành quy chế mới nhằm đảm bảo uy tín của thương hiệu sâm Ngọc Linh Đà Nẵng.

Sâm củ đủ điều kiện được dán tem chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh để nhận diện sản phẩm. Theo quy định, tem có tên sản phẩm, tên doanh nghiệp, logo – mã số chỉ dẫn địa lý, độ tuổi, trọng lượng, khu vực canh tác… và được dán trực tiếp lên củ sâm hoặc bao bì đóng gói, vận chuyển. Mỗi tem chỉ được sử dụng đối với một sản phẩm.

Thời gian qua, Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động để thúc đẩy công nghiệp dược liệu, tập trung vào sản phẩm chủ lực là sâm Ngọc Linh.

Theo ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, địa phương cam kết ưu tiên bảo tồn nguồn gen; tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, đầu tư, chế biến sâu, phát triển dược liệu gắn với du lịch sinh thái, du lịch chăm sóc sức khỏe.

Vừa qua, Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng được tổ chức với 10 hoạt động chính cùng nhiều chương trình kết nối. Lễ hội thu hút hơn 2.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm; doanh thu bán hàng của các đơn vị tham gia ước đạt khoảng 10 tỷ đồng.

Giang Thanh
#quy định vùng trồng sâm Ngọc Linh #quy trình sản xuất và chất lượng sâm #quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý #sự kiện lễ hội sâm Ngọc Linh tại Đà Nẵng #Đà Nẵng #Phát triển công nghiệp dược liệu hiện đại #sâm Ngọc Linh

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