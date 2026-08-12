Vàng đang có lực mua khá tốt

TPO - Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng 12/8 (giờ Việt Nam) nhưng vẫn neo gần đỉnh hơn hai tháng, trong khi đồng USD đi ngang khi giới đầu tư chờ loạt dữ liệu lạm phát Mỹ để tìm thêm manh mối về hướng đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Vàng vẫn đang nhận được lực mua khá tốt

Giá vàng giao ngay giảm 0,3%, xuống 4.376,31 USD/ounce, sau khi có thời điểm tăng lên 4.434,84 USD/ounce. Đây là mức cao nhất của kim loại quý kể từ ngày 5/6.

Trong phiên, giá vàng nỗ lực vượt qua đường trung bình động 100 ngày, hiện ở khoảng 4.387,92 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn Mỹ tăng khoảng 0,5%, lên 4.441,10 USD/ounce khi chốt phiên.

Theo Peter Grant - Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại Zaner Metals, thị trường đang chờ số liệu lạm phát Mỹ trong tuần này để có thêm dấu hiệu cho thấy áp lực giá đang được kiểm soát. Nếu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tiếp tục hạ nhiệt, diễn biến này có thể tạo thêm động lực cho giá vàng.

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng 12/8 (giờ Việt Nam) nhưng vẫn neo gần đỉnh hơn hai tháng. Ảnh: Reuters.

Báo cáo CPI của Mỹ dự kiến được công bố trong ngày 12/8, trong khi số liệu giá sản xuất (PPI) sẽ được công bố một ngày sau đó. Những dữ liệu này được kỳ vọng sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Trước đó, báo cáo việc làm tháng 7 yếu hơn dự kiến đã khiến thị trường giảm đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9. Diễn biến này đã hỗ trợ giá vàng tăng 2,4% trong phiên trước đó.

“Vàng vẫn đang nhận được lực mua khá tốt sau khi số liệu việc làm đáng thất vọng tuần trước, làm suy yếu kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất vào tháng 9”, ông Grant nhận định.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang đang phản ánh xác suất 52% Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp kết thúc ngày 16/9, so với 48% khả năng tăng 0,25 điểm phần trăm.

Lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng do kim loại quý không tạo ra lợi suất. Ngược lại, nếu kỳ vọng lãi suất giảm, vàng thường trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư.

Trong số các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,4%, xuống 64,8 USD/ounce; bạch kim giảm 0,7%, còn 1.740,37 USD/ounce và palladium giảm 1,3%, xuống 1.365,60 USD/ounce.

USD đi ngang trước dữ liệu lạm phát

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD gần như đi ngang trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á ngày 12/8, khi nhà đầu tư chờ báo cáo lạm phát Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách của Fed.

Chỉ số USD Index, đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, tăng nhẹ 0,1%, lên 99,858 điểm.

Đồng yen gần như không đổi ở mức 159,335 yen/USD, vẫn dao động quanh vùng yếu nhất trong tháng, bất chấp việc giới chức Mỹ và Nhật Bản gần đây đã phối hợp can thiệp nhằm củng cố đồng tiền Nhật Bản.

Trong khi đó, đồng euro ổn định quanh 1,1537 USD, còn bảng Anh đứng ở mức 1,3503 USD. Đồng AUD cũng gần như không thay đổi, giao dịch quanh 0,7064 USD.

đồng USD đi ngang khi giới đầu tư chờ loạt dữ liệu lạm phát Mỹ để tìm thêm manh mối về hướng đi lãi suất của Fed. Ảnh: Reuters.

Diễn biến của đồng USD trong những phiên tới được dự báo phụ thuộc đáng kể vào các số liệu lạm phát Mỹ. Một báo cáo cho thấy lạm phát hạ nhiệt có thể củng cố kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách, qua đó gây sức ép lên đồng USD và hỗ trợ giá vàng.

Ngược lại, nếu lạm phát cao hơn dự kiến, khả năng Fed duy trì hoặc tăng lãi suất có thể được củng cố. Khi đó, đồng USD có thể hưởng lợi, trong khi vàng đối mặt với áp lực điều chỉnh.

Các chuyên gia phân tích của ngân hàng ING cho rằng lạm phát Mỹ vẫn có khả năng hạ nhiệt trong phần còn lại của năm 2026, với điều kiện giá dầu được kiểm soát và eo biển Hormuz mở cửa trở lại. Theo ING, thị trường hiện đã bắt đầu định giá cho một kịch bản lạm phát hạ nhiệt tương đối nhẹ.

Tâm điểm của thị trường hiện chuyển sang dữ liệu CPI và PPI của Mỹ, sau khi báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến làm thay đổi đáng kể kỳ vọng về chính sách tiền tệ.

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee cho biết ngân hàng trung ương Mỹ hiện quan tâm nhiều hơn đến nguy cơ lạm phát quá cao so với những dấu hiệu suy yếu trên thị trường lao động. Điều này cho thấy các quan chức Fed vẫn chưa hoàn toàn thống nhất về bước đi tiếp theo.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang đang phản ánh xác suất 52% Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp kết thúc ngày 16/9, so với 48% khả năng tăng 0,25 điểm phần trăm.

Trên thị trường tiền điện tử, Bitcoin và Ether đều đi ngang, lần lượt ở mức 63.708,64 USD và 1.881,91 USD.