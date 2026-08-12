Transerco phát động thi đua cao điểm nâng cao chất lượng dịch vụ chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước

Hướng tới kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9) và Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), đồng thời hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của Chính phủ, với tinh thần "Lao động giỏi - Năng suất cao - Thu nhập tốt", Ban Điều hành, Công đoàn và Đoàn thanh niên Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn Tổng công ty.

Đợt thi đua nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công nhân viên, cụ thể hóa việc triển khai các chương trình công tác và nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Tổng công ty; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thông qua phong trào thi đua, Transerco tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh và chất lượng dịch vụ trên tất cả các lĩnh vực hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới và khai thác hiệu quả các nguồn lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đợt thi đua cũng hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tâm; tiếp tục xây dựng văn hóa Transerco, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, xây dựng hình ảnh thương hiệu Transerco và Hanoibus ngày càng văn minh, thân thiện; đồng thời tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị.

Phong trào được triển khai từ 15/8/2026 đến hết ngày 30/9/2026 tới toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động tại khối Văn phòng cơ quan Tổng công ty, các đơn vị phụ thuộc và các công ty con hoạt động trong các lĩnh vực hạ tầng vận tải, vận tải hành khách công cộng, thương mại - dịch vụ và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác.

Điểm nhấn của đợt thi đua là việc tổ chức chấm điểm thi đua giữa các đơn vị trên các tiêu chí về điều hành vận tải, chất lượng phục vụ, công tác tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực, quản lý kỹ thuật, an toàn giao thông và kỷ luật lao động; đồng thời tổ chức Hội thi Xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt Transerco năm 2026 và bình xét, vinh danh các danh hiệu "Vô lăng vàng năm 2026", "Nhân viên phục vụ tiêu biểu năm 2026" và "Thợ sửa chữa giỏi năm 2026".

Đợt thi đua cao điểm là hoạt động truyền thống được Tổng công ty Vận tải Hà Nội duy trì hàng năm có ý nghĩa thiết thực, góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động Transerco; tạo động lực mạnh mẽ để toàn Tổng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, xây dựng Transerco phát triển bền vững thân thiện và văn minh, tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng chủ lực của Thủ đô.