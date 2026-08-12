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Kinh tế

SeABank được vinh danh trong 2 bảng xếp hạng uy tín nhờ năng lực tài chính và quản trị vững mạnh

P.V

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa được vinh danh tại Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2026 (VIX50) và Top 10 Ngân hàng TMCP tư nhân uy tín năm 2026. Đây là năm thứ 4 liên tiếp SeABank được ghi nhận ở cả 2 bảng xếp hạng, tiếp tục khẳng định hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị và uy tín thương hiệu trên thị trường.

Với kết quả kinh doanh tích cực cùng những đổi mới trong hoạt động quản trị và điều hành, SeABank xếp thứ 22/50 tại bảng xếp hạng VIX50 năm 2026. Đồng thời, Ngân hàng đứng thứ 9 trong Top 10 Ngân hàng TMCP tư nhân uy tín năm 2026, tăng 1 bậc so với kỳ xếp hạng trước.

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Hai bảng xếp hạng do Vietnam Report công bố được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu độc lập và khách quan, với hệ thống tiêu chí phản ánh toàn diện năng lực và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Trong đó, VIX50 tập trung đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, tiềm năng tăng trưởng bền vững và chất lượng quản trị doanh nghiệp; còn Top 10 Ngân hàng TMCP tư nhân uy tín đánh giá năng lực tài chính, uy tín truyền thông thông qua phương pháp Media Coding (mã hóa dữ liệu báo chí/truyền thông) cùng kết quả khảo sát các chuyên gia, doanh nghiệp và các bên liên quan.

Việc tiếp tục thăng hạng ở cả 2 bảng xếp hạng phản ánh những nỗ lực của SeABank trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và củng cố niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư cũng như các bên liên quan. Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản hợp nhất của Ngân hàng đạt 427.108 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng từ 28.450 tỷ đồng lên 34.288 tỷ đồng, góp phần củng cố năng lực tài chính, nâng cao hệ số an toàn vốn (CAR) và tạo dư địa để mở rộng hoạt động kinh doanh.

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Năng lực tài chính và quản trị của SeABank cũng được ghi nhận bởi Moody's Ratings khi tổ chức này nâng Xếp hạng Tín dụng Cơ bản (BCA) của Ngân hàng lên mức Ba3, đồng thời nâng triển vọng từ “Ổn định” lên “Tích cực” trong báo cáo xếp hạng tín nhiệm năm 2026. Kết quả này phản ánh chất lượng tài sản ổn định, nền tảng vốn được củng cố và năng lực quản trị rủi ro ngày càng được nâng cao.

Việc tiếp tục được ghi nhận tại 2 bảng xếp hạng uy tín là minh chứng cho hiệu quả chiến lược phát triển của SeABank, đồng thời tạo động lực để Ngân hàng tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì tăng trưởng bền vững, hướng tới gia tăng giá trị cho khách hàng, nhà đầu tư, cổ đông và các bên liên quan.

P.V
#SeABank #bảng xếp hạng #tài chính #quản trị #uy tín #ngân hàng

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